С ноутбуками нельзя, с младенцами можно. Сенат США уступил молодым матерям

Американским сенаторам разрешили приходить на заседания с младенцами в возрасте до года. Об этом сообщает NBC. Автором инициативы выступила сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, которая недавно стала матерью. На ближайшие три месяца законодатель планирует взять отпуск по уходу за ребенком, однако она планирует присутствовать на голосованиях в сенате по важным законопроектам.
К слову, на данный момент 50-летняя Дакуорт — единственная из ста членов американского сената, для которой этот вопрос актуален, сообщает Life.ru.
Во время обсуждения своей инициативы она неоднократно указывала, что голосования в сенате часто затягиваются, а маленьким детям необходим постоянный уход и материнское внимание.
Отметим, что тот факт, что верхняя палата пошла Дакуорт на уступки, — сам по себе нонсенс, поскольку изменение в регламент работы сената вносятся крайне редко. Так, в 1997 году было категорически отклонено предложение разрешить сенаторам пользоваться на заседании ноутбуками.