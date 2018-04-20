С ноутбуками нельзя, с младенцами можно. Сенат США уступил молодым матерям

Американским сенаторам разрешили приходить на заседания с младенцами в возрасте до года. Об этом сообщает NBC. Автором инициативы выступила сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, которая недавно стала матерью. На ближайшие три месяца законодатель планирует взять отпуск по уходу за ребенком, однако она планирует присутствовать на голосованиях в сенате по важным законопроектам.