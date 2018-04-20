Семь наиболее гармоничных пар по гороскопу

При рождении человека планеты выстраиваются особым образом, и их расположение влияет на врожденные черты характера, счастливую жизнь и гармоничные отношения с противоположным полом. Если бы люди почаще задумывались над астрологической составляющей совместимости влюбленных пар, то счастливых браков было бы гораздо больше.
Люди, рожденные под знаками одной стихии, лучше понимают друг друга. Им вместе легко, их все устраивает. Но, как утверждают эксперты, через некоторое время им становится скучно друг с другом, и каждый начинает поиски более подходящего спутника, пишет Gorabbit.ru.
Пары, обреченные на вечную любовь
Весы – Водолей
Секрет успешного союза подобной пары состоит в поиске компромисса при любом конфликте. Для Весов семейная жизнь – это важнейшая ценность, поэтому любые неурядицы очень тяжело переживаются представителями этого знака. Эти добродушные люди стремятся к гармонии во всем, в том числе и в семейных отношениях. Водолеи – самодостаточные упрямцы, тоже всегда пытаются найти выход из конфликтных ситуаций. Поэтому в паре Весы – Водолей всегда учитываются интересы спутника и отсутствуют ссоры. Дети в такой семье никогда не страдают от скандалов родителей и наслаждаются всеобщим взаимопониманием.
Дева – Скорпион
Девы для своей второй половинки являются отличным другом и настоящим семьянином. Они заботятся о домашнем очаге, очень любят детей и не боятся хлопот, которые им доставляет малышня. Скорпионы – страстные и загадочные представители водной стихии. Даже после заключения брака жизнь с ними не будет скучной и однообразной. Они отлично разбираются в людях, всегда выслушают партнера и придут на помощь. Они ценят и уважают свою вторую половинку, поэтому никогда не будут дарить свои чувства кому-то на стороне.
Скорпион – Рыбы
Чувствительные Скорпионы жаждут внимания и любви, если они решили завоевать сердце партнера, то сосредотачиваются на достижении своей цели. В постели они страстные, порой даже агрессивные партнеры. С Рыбой они создают яркий эмоциональный тандем, чувствуют друг друга интуитивно. Их разные темпераменты делают совместную жизнь интересной и гармоничной. Веселые Скорпионы доставляют Рыбам море ярких эмоций, которых им не хватает в обыденной жизни.
Близнецы – Стрелец
Смешные и энергичные Близнецы всегда поддержат разговор на любую тему, они довольно остроумные личности и никогда не дадут заскучать своему партнеру. К сожалению, они боятся серьезных отношений и когда чувствуют что-то такое, идут на попятную. В качестве партнера они видят красивого и умного собеседника, с ним должно быть весело и приятно во всех отношениях. Представитель Огненной стихии, Стрелец – отличная пара для импульсивного Близнеца. Тандем из этих двух персонажей заставляет расцветать их самих и все вокруг. Их союз обречен быть долгосрочным, но в отношениях кто-то из них все же должен стать «капитаном».
Овен – Лев
Идеальный союз, в котором Лев выступает в роли генератора идей, а Овен призван воплощать их в жизнь. Натура Льва гладкая и спокойная, а Овен разный: то сильный, то тлеющий. Они покоряют, сверкают и завораживают своим шармом. Они яркие представители динамичных характеров, получают от жизни все и без остатка. Парочке хорошо и весело друг с другом, а вспышки ревности добавляют «огня» в отношения. В сексе они полностью и без остатка предаются друг другу, а в воспитании детей проявляют завидную активность.
Весы – Стрелец
Союз двух знаков составляет счастливую семью. У них развит природный оптимизм, они живые, обаятельные и пылкие, обладают отличным чувством юмора. Они любят все новое и необычное, обожают общение и новые знакомства. Главная опасность огненно-воздушного союза – неконтролируемая трата денег. Парадоксально, но основа их взаимоотношений – секс, причем независимый. Каждый партнер, состоя в браке, ведет свою, отдельную жизнь. Дома они «сходятся» для того, чтобы порадоваться тому, что все же у них есть семья и очаг. Находясь в чужих объятиях, каждый из них скучает по своей законной половинке, и ценность семьи становится для них еще важнее. Поэтому каждая их встреча проходит как первое свидание. И не все понимают, зачем же они вообще поженились.
Телец – Рак
Эта пара отлично уживается между собой. Залог их отношений – забота и нежность, надежность и романтика, они вызывают страсть друг у друга. Они наслаждаются домашним уютом и дарят радость друг другу. С годами их связь становится прочнее. Им важно, чтобы дом был полной чашей, в нем должно быть абсолютно все. Они вместе обустраивают быт, воспитывают детей, почитают семейные традиции, стремятся объять необъятное. Со стороны подобные отношения могут показаться скучными, но этот союз имеет свои четко установленные стандарты. Именно поэтому каждый из них при желании может поразвлечься на стороне, но при этом никогда не доставит боль второй половинке.
Конечно, не стоит абсолютно во всем полагаться на гороскоп, ведь каждый человек – вершитель своей судьбы. Астрологическая совместимость знаков послужит подспорьем для счастливых взаимоотношений. Но даже звездное «совпадение» не гарантирует вечной гармонии и любви. Необходимо научиться слушать и слышать друг друга, уметь идти на компромисс, даже если это очень трудно. Поэтому работа над ошибками и поддержка друг друга помогут остаться влюбленной паре вместе на долгие годы, несмотря ни на что.