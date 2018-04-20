Семь наиболее гармоничных пар по гороскопу

Люди, рожденные под знаками одной стихии, лучше понимают друг друга. Им вместе легко, их все устраивает. Но, как утверждают эксперты, через некоторое время им становится скучно друг с другом, и каждый начинает поиски более подходящего спутника, пишет Gorabbit.ru.

Пары, обреченные на вечную любовь

Весы – Водолей

Секрет успешного союза подобной пары состоит в поиске компромисса при любом конфликте. Для Весов семейная жизнь – это важнейшая ценность, поэтому любые неурядицы очень тяжело переживаются представителями этого знака. Эти добродушные люди стремятся к гармонии во всем, в том числе и в семейных отношениях. Водолеи – самодостаточные упрямцы, тоже всегда пытаются найти выход из конфликтных ситуаций. Поэтому в паре Весы – Водолей всегда учитываются интересы спутника и отсутствуют ссоры. Дети в такой семье никогда не страдают от скандалов родителей и наслаждаются всеобщим взаимопониманием.

Дева – Скорпион

Девы для своей второй половинки являются отличным другом и настоящим семьянином. Они заботятся о домашнем очаге, очень любят детей и не боятся хлопот, которые им доставляет малышня. Скорпионы – страстные и загадочные представители водной стихии. Даже после заключения брака жизнь с ними не будет скучной и однообразной. Они отлично разбираются в людях, всегда выслушают партнера и придут на помощь. Они ценят и уважают свою вторую половинку, поэтому никогда не будут дарить свои чувства кому-то на стороне.

Скорпион – Рыбы

Чувствительные Скорпионы жаждут внимания и любви, если они решили завоевать сердце партнера, то сосредотачиваются на достижении своей цели. В постели они страстные, порой даже агрессивные партнеры. С Рыбой они создают яркий эмоциональный тандем, чувствуют друг друга интуитивно. Их разные темпераменты делают совместную жизнь интересной и гармоничной. Веселые Скорпионы доставляют Рыбам море ярких эмоций, которых им не хватает в обыденной жизни.

Близнецы – Стрелец

Смешные и энергичные Близнецы всегда поддержат разговор на любую тему, они довольно остроумные личности и никогда не дадут заскучать своему партнеру. К сожалению, они боятся серьезных отношений и когда чувствуют что-то такое, идут на попятную. В качестве партнера они видят красивого и умного собеседника, с ним должно быть весело и приятно во всех отношениях. Представитель Огненной стихии, Стрелец – отличная пара для импульсивного Близнеца. Тандем из этих двух персонажей заставляет расцветать их самих и все вокруг. Их союз обречен быть долгосрочным, но в отношениях кто-то из них все же должен стать «капитаном».

Овен – Лев