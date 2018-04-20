Чем мыть волосы тем, кто делает это каждый день

Кому нужно мыть волосы каждый день

На самом деле, некоторым ежедневного мытья волос не избежать. К примеру, тем, кто каждый день занимается спортом. Если ты не будешь смывать пот, который остался на коже и волосах после тренировки, это может привести к шелушению на голове. Кстати, когда ты оказываешься во влажном климате (или постоянно живешь в нем), то мытье головы тоже можно перевести в ежедневный режим — в таких условиях сальные железы, как правило, работают усиленнее, передает Lady.mail.ru.

Обладательницы тонких прямых волос и челки тоже поймут нас — натуральные масла слишком быстро проходят путь от корней к кончикам (ведь у них нет преграды в виде завитков), так что в этой ситуации даже парикмахеры соглашаются с тем, что нужно либо мыть волосы, либо пользоваться сухим шампунем (что в чем-то и выгоднее).

Кстати, тем, кто борется с перхотью, тоже неплохо хотя бы на время перейти на ежедневные процедуры. Скопление отмерших клеток кожи вызывает раздражение и зуд.

Как правильно выбрать шампунь

Наверняка ты в курсе, что все парикмахеры в один голос утверждают, что безсульфатные шампуни — самые безвредные, в том числе и для тех, кто вынужден мыть локоны каждый день. Тем не менее и с ними все неидеально — если волосы тонкие, то такие средства начисто лишают их всякого объема и делают более жесткими. В таком случае следуй такому правилу — 2—3 раза в неделю мой только корни, не трогая длину и кончики. Так они не будут слишком сухими.

Постарайся также найти увлажняющие шампуни с морскими минералами или каприлом глюкозида (это эфир глюкозы, который мягко удаляет грязь и при этом не дает коже терять влагу), они как раз позволяют локонам выглядеть более блестящими и мягкими.