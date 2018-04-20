Ролик с «сошедшей с ума» молодой матерью взорвал Сеть

Его подруга Аллигса, сидя в кресле, держит на коленях их трехмесячную дочку, продолжая при этом автоматически покачивать пустой детский шезлонг, и не сразу понимает, что не так, когда Алан спрашивает ее: «Что ты делаешь?». «Мама моей малышки в итоге сошла с ума», – иронично подписал ролик Алан, поставив хэштег #sendhelp (вышлите помощь), пишет Deti.mail.ru .

За неделю видео широко разошлось по соцсетям, только в Facebook набрав почти 10 миллионов просмотров, 65 тысяч лайков и почти 150 тысяч публикаций. Популярность ролика, наверное, можно объяснить тем, что многие родители, особенно матери, глядя на Аллигсу, узнали себя.

«О боже, я помню дни, когда я была такой же усталой», «У меня на днях случилось ровно то же самое!», «Узнаю это сомнамбулическое состояние, когда ты круглые сутки с младенцем и постоянно хочешь спать», «Когда однажды я в очередной раз покормила своего первенца в два часа ночи, мой муж обнаружил, что я сижу на краю кровати и качаюсь. Он спросил, что ты делаешь, а я говорю – ребенка укачиваю, а он – да ребенок-то в своей кроватке лежит. Нехватка сна – страшное дело», – вот только некоторые из комментариев, оставленных под постом.