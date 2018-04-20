Ссорьтесь правильно: пять способов конструктивно выяснить отношения

Недавнее исследование показало, что в среднем пара ссорится около 312 раз в год!

Выяснения отношений не означают конец любви. Однако вы естественным образом опасаетесь их, так как иногда ссоры все же приводят к расставанию, пишет Soulpost.ru. Чтобы не допустить разногласий в ваших отношениях, и ссориться правильно и конструктивно, нужно учитывать эти пять вещей:

Убедитесь, что вы смотрите друг на друга, когда ссоритесь

Избегайте скандалов по телефону, обмениваясь сообщениями, или во время вождения автомобиля. Важно, чтобы вы могли смотреть друг другу в глаза, когда вы с чем-то не согласны, чтобы вы видели, как ваш партнер чувствует себя и как все еще любит вас, несмотря на то, что его это беспокоит не меньше вас.

Слушайте своего партнера

Слушайте слова, которые он говорит, а также наблюдайте за его языком тела. Лицо вашего партнера может выражать то, что он чувствует, но не может выразить в устной форме. Убедитесь также, что вы прислушались ко всем своим чувствам.

Поймите корень проблемы

В ссоре каждая из сторон видит проблему со своей колокольни. Но ничего не изменится, если вы оба будете упрямствовать и откажетесь посмотреть на предмет ссоры с другой точки зрения.

Не будьте в ссоре слишком долго

Гнев, напряженность и обида, которую вы держите в себе длительное время, плачевно сказывается на вашем теле, мыслях и отношениях. Одно исследование доказало, что регулярное участие в мелких ссорах может увеличить риск смерти от заболеваний, вызванных стрессом!

Выделите минуту и поменяйте тему разговора, например, попросив о какой-нибудь помощи. Сделайте что-то, что напомнило бы вам и вашему партнеру, что вы можете ссориться о чем-угодно, но в любом случае любите друг друга.

Никогда не оставляйте негативных чувств после ссоры

Часто в разгар ссоры мы говорим вещи, о которых позже жалеем. Однако сожаление не отменяет того факта, что вы причинили боль своему партнеру.

Удостоверьтесь, что вы и ваш партнер немедленно извинились за любую обиду, которую могли причинить, и поработали над ее исправлением.