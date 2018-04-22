Шесть ловких способов заставить мужчину скучать

Заставить скучать мужчину, на первый взгляд, не так-то просто, но вполне реально. Женщине понадобится ее природная мудрость, хитрость и советы, которые усилят эффект, пишет Gorabbit.ru.

1. Королева красоты для него

Женщина должна следить за своим внешним видом. Регулярные появления в салонах красоты – естественный жизненный процесс каждой хранительницы очага. Прическа, маникюр, макияж, одежда – все должно подчеркивать женскую красоту. Периодически стоит менять имидж, возможно даже кардинальное изменение стиля.

2. Индивидуальность – ваше второе Я

«Должна быть в женщине какая-то загадка» – слова известной песни полностью отражают мысль второго способа, как заставить тосковать мужчину. У людей устроен мозг так, что воспоминания о конкретном человеке, событии сопоставляются с запахом. Женщинам на заметку. Свой, индивидуальный запах, слегка сладковатый, но не приторный, тонкий – заставит постоянно вспоминать о вас. Кроме аромата, необходимо создать сам образ. Мимика, жесты, улыбка, смех, манера говорить, голос – все это он будет вспоминать, находясь далеко, и разлука на час покажется нескончаемо долгой.

3. Ревность тоже хорошо, но в меру

Быть привлекательной для других, но при этом оставаться верной ему. Это женская хитрость, которая заставляет мужчину нервничать и скучать, когда приходится расстаться. Но здесь главное не перестараться. Все должно быть в меру. Если живете вместе, намекните, что компания, в которой вы вчера отдыхали, вам понравилась. Если только встречаетесь – намекните, что кто-то еще предложил вам встретиться.

4. Миленькие безделушки

Даже самый суровый мужчина не устоит против миленьких безделушек, которые напомнят о любимой. В его квартире, в портфеле, в телефоне обязаны находиться вещи, напоминающие о женщине. Даже записка с двумя словами «Я скучаю» будет ненавязчивым напоминанием и причиной тоски по вам.

5. Его свобода

Личное пространство есть у каждого человека. Мужчина как никто дорожит этим. Не стоит запрещать походы в бар с друзьями и на матчи любимой команды. Но не забывайте и про себя. Пока он с друзьями, вы идите на девичник, задержитесь на чуть-чуть. Заставьте мужчину слегка понервничать. Он будет скучать, потому что теперь не только он предмет вашего внимания. Мера хороша во всем, но только не переусердствуйте с гуляниями.

6. Звонки, смс