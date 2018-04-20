Пять признаков того, что ты не готова выйти замуж

Вот признаки, которые помогут понять, что ты пока не готова выйти замуж, пишет Gorabbit.ru.

1. Хочешь больше автономии

Мы все нуждаемся в личном пространстве, однако в семье нужно уметь искать баланс между своими интересами и отношениями. Оставаться верной своим желаниям, но уметь идти на компромиссы – та еще эквилибристика. Если твоя жизнь похожа на войну за независимость, и сдавать позиций ты не готова, может, пока и не стоит усмирять себя брачными узами. Быть одиноким — это делать то, что вы хотите и когда захотите. Но эти дни заканчиваются, когда вы выходите замуж. Одна из проблем брака — неумение отказаться от эгоистических путей и научиться следовать сценариям, в которых вы не можете получить то, что хотите. Если вы не готовы уступать, вы не готовы к браку.

2. Не разговариваешь о деньгах

То, как вы относитесь к материальным ценностям, может многое сказать о ваших отношениях. Если ты не готова рассказывать партнеру о своих финансах, значит, вам еще не хватает доверия. Если вы не разговаривали со своим партнером о деньгах, вы не готовы жениться. Причина в том, что деньги — одна из тех табуированных тематик в нашем обществе, которую мы обычно не обсуждаем. Но то, как мы относимся к деньгам и к их трате, отражает наши ценности. И партнеры, которые это не обсуждали, не готовы перейти в следующую сферу обязательств. Ты не обязана заставлять себя выкладывать парню пароли от банковских карт, если чувствуешь, что не готова. Остановись и подумай, почему вы не спешите откровенничать в финансовых вопросах.

3. У тебя есть секреты

Одна из самых важных деталей в длительных отношениях – абсолютное доверие. Если ты вынуждена скрывать что-то от парня, потому что боишься осуждения, вам не стоит торопиться с браком. «Я берегу его чувства» и прочие отговорки – признак эмоциональной незрелости, а не проявление заботы. По мнению семейного терапевта Шейдена Френсиса, важно найти баланс между частной жизнью и честными взаимоотношениями: Хотя вы всегда имеете право на неприкосновенность частной жизни, стремление к браку без прозрачности может указывать на то, что вы не готовы углубить эмоциональную близость в своих отношениях.

4. Ты думаешь, что развод – это просто

Брак – это не только признание в чувствах к человеку, но и юридическое партнерство, которое окажет большое влияние на твою жизнь. Особенно, если в нем есть дети. Поэтому не стоит думать о создании семьи как об эксперименте, который всегда можно прекратить разводом. Если тебе легче решиться на свадьбу с мыслью: «Не получится – разведемся», значит, ты уже сомневаешься в готовности взять на себя серьезные обязательства. Да, развестись действительно можно, ведь, к счастью, мы не в 17 веке, где единственной законной причиной расторгнуть брак считалась измена. Но те, кто прошел эту неприятную процедуру, знают, как тяжело дается такой разрыв.

5. Сомневаешься в партнере