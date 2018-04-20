пятница, 20 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Найдена причина преждевременного старения организма

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Ученые доказывают: если женщина существует в условиях постоянного стресса, ее организм по своим физиологическим параметрам будет на 10 лет старше, чем у женщины, которая живет без стресса.

Затянувшийся стресс добавляет несколько лет к биологическому возрасту клеток человеческого организма. Если женщина является матерью, которая растит хронически больного ребенка, она может быть старше своей сверстницы без такого ребенка на 10 лет. К подобному заключению пришли ученые из Университета Ньюкасла, пишет Medikforum.ru.

Эти исследователи утверждают, что стрессовые изменения затрагивают структуру хромосом. Они выяснили, что в клетках организма женщин, растивших нездоровых детей, теломеры в ДНК оказались значительно короче возрастной нормы. Теломеры влияют на целостность ДНК в процессе клеточного деления, и их укорочение считается основной причиной старения.

Но более короткие теломеры оказались не единственным отклонением в организме женщин, которые постоянно испытывали стресс. В их клетках было зафиксировано слишком низкое содержание теломеразы и повышенное количество свободных радикалов – молекул, способных проникать внутрь клеток и вызывать их повреждения.

Почему при стрессе «ломаются» клетки, точно неизвестно. Ученые полагают, что причину нужно искать в изменениях гормонального характера. Гормоны надпочечников, например, известны своей способностью «взламывать» ядро клетки, действуя на ее геном.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ