Найдена причина преждевременного старения организма

Затянувшийся стресс добавляет несколько лет к биологическому возрасту клеток человеческого организма. Если женщина является матерью, которая растит хронически больного ребенка, она может быть старше своей сверстницы без такого ребенка на 10 лет. К подобному заключению пришли ученые из Университета Ньюкасла, пишет Medikforum.ru.

Эти исследователи утверждают, что стрессовые изменения затрагивают структуру хромосом. Они выяснили, что в клетках организма женщин, растивших нездоровых детей, теломеры в ДНК оказались значительно короче возрастной нормы. Теломеры влияют на целостность ДНК в процессе клеточного деления, и их укорочение считается основной причиной старения.

Но более короткие теломеры оказались не единственным отклонением в организме женщин, которые постоянно испытывали стресс. В их клетках было зафиксировано слишком низкое содержание теломеразы и повышенное количество свободных радикалов – молекул, способных проникать внутрь клеток и вызывать их повреждения.