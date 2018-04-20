Альгинатная маска в домашних условиях: лучшие рецепты

Такую процедуру можно проводить не только в косметологическом кабинете, но и самостоятельно дома. Поэтому, если вы в поисках лучших рецептов альгинатной маски, тогда читайте ниже, пишет Ivona.bigmir.net.

Альгинатная маска от морщин.

Такая маска выровняет кожу, сделает морщины менее заметными и сузит поры. Такую маску нужно повторить 2 раза в неделю на протяжении 2-3 недель. Для начала нужно взять 2 г альгината натрия и замочите в 25 мл минеральной воды. Данная смесь должна простоять не менее 5 часов. Параллельно нужно смешать 5 г каолина, 2 г порошка грибов шиитаки и смешать с 25 мл и воды. Далее соедините оба раствора и добавьте ампулу хлорида кальция. Наносите маску толстым слоем на все лицо (даже на глаза и губы) избегая ноздрей. Держите такую маску 10 минут и умойте лицо прохладной водой.

Альганатная маска для лифтинга.

Если вы хотите добиться эластичной и упругой кожи лица, тогда вам нужно повторить такой рецепт альгинатной маски: также смешайте альгинат с водой как было в предыдущем рецепте и дайте настоятся 5-6 часов. Далее соедините отдельно 2 ч. л порошка ламинарии и косметической глины, которая подходит твоему вашему кожи. Соедини обе смеси и добавь ампулу хлорида кальция.

Альгинатная маска питательная.