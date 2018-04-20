Что не нужно говорить при расставании

Существует несколько стандартных фраз и формулировок, которые так и хочется произнести, чтобы обидеть, ранить, отомстить в порыве собственной нестерпимой боли. Но не стоит этого делать, пишет Ivona.bigmir.net.

“Я тебя никогда не любила“ или “Жалею, что мы вообще познакомились“

Как правило, эти слова произносятся потому, что вам больно и обидно, ведь вы все еще продолжаете любить его.

“Давай останемся друзьями“

На первый взгляд, фраза безобидная, но слишком шаблонная. А потому лучше ее не говорить. Останетесь вы в будущем друзьями или нет, покажет сама жизнь.

“Чтоб ты умер в одиночестве!“ или “Ты еще пожалеешь об этом!“

Проклятия, месть и угрозы никого не украшали и не были словами мудрого человека. К тому же помните, зло возвращается! Для своего же душевного равновесия оставьте подобные мысли при себе.

“Это я во всем виновата“ или “Ты заслуживаешь лучшего“

Другая крайность. Самоунижение не добавит тебе сил, зато воспримется как неискреннее и отрепетированное действие.

“Что мне сделать, чтобы ты изменил свое решение?“

Не стоит ни просить, ни унижаться. Если решение уже принято, сейчас не время его менять.

“Могу ли я еще остаться пожить у тебя?“

Не стоит этого делать. Совместное проживание будет морально болезненным для вас обоих – это как рубить хвост по частям.

“Я сама не знаю, чего хочу“

Это расплывчатая фраза, которая имеет много толкований и оставляет надежду. Если инициатором разрыва были вы, убедитесь, что ваш партнер четко понимает ваше решение.

“Ты никогда не нравился моим родителям“ или “Ты не умеешь целоваться“ или “Ты ужасен в постели“

Не стоит произносить обидные комментарии, колкости и оскорбления только потому, что у вас нет других аргументов.

“Мы слишком разные“ или “Мы не сошлись характерами“