пятница, 20 апреля 2018 г.
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Дерматологи назвали бесполезные и вредные процедуры по уходу за кожей

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Американские дерматологи рассказали об ошибках, допускаемых многими женщинами при уходе за кожей ввиду своей слабой осведомленности о возможных последствиях таких действий. По словам ученых, некоторые процедуры не стоит производить из-за их бесполезности, другие же являются достаточно вредными для организма.

В стремлении сохранить кожу гладкой и красивой как можно дольше порой женщины прибегают к различным методикам и рекомендациям, часто имеющим «сомнительную репутацию». Как стало известно МедикФоруму, для того чтобы не проводить эксперименты над своим телом, нью-йоркские дерматологи назвали бесполезные и губительные процедуры, от которых советуют отказаться навсегда, сообщает Medikforum.ru.

1. Химический пилинг в домашних условиях. Такая процедура должна проводиться только медспециалистом в соответствующем учреждении, иначе негативные последствия подобной самостоятельной очистки кожи проявятся на лице в виде покраснений, рубцов, аллергии, потери природного оттенка.

2. Мочалки из люффы. Этот род травянистых лиан, произрастающий в азиатских тропиках и субтропиках, чересчур абразивен, изделия из него могут вызвать раздражения на коже и распространить по телу бактерии, что чревато появлением угрей и экзем.

3. Увлажняющие средства, содержащие коллаген. Специалисты из США пояснили, что коллагеновая молекула не подходит для средств омоложения из-за относительно большого размера. Проникновения активного ингредиента в кожу не происходит, потому покупатель приобретает просто увлажняющий крем по завышенной стоимости.

4. Абразивный скраб для лица. В ходе его использования на коже могут появиться раздражение и гиперпигментация. От угревой сыпи он не только не лечит, но, напротив, усугубляет ее.

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