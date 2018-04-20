Дерматологи назвали бесполезные и вредные процедуры по уходу за кожей

В стремлении сохранить кожу гладкой и красивой как можно дольше порой женщины прибегают к различным методикам и рекомендациям, часто имеющим «сомнительную репутацию». Как стало известно МедикФоруму, для того чтобы не проводить эксперименты над своим телом, нью-йоркские дерматологи назвали бесполезные и губительные процедуры, от которых советуют отказаться навсегда, сообщает Medikforum.ru.

1. Химический пилинг в домашних условиях. Такая процедура должна проводиться только медспециалистом в соответствующем учреждении, иначе негативные последствия подобной самостоятельной очистки кожи проявятся на лице в виде покраснений, рубцов, аллергии, потери природного оттенка.

2. Мочалки из люффы. Этот род травянистых лиан, произрастающий в азиатских тропиках и субтропиках, чересчур абразивен, изделия из него могут вызвать раздражения на коже и распространить по телу бактерии, что чревато появлением угрей и экзем.

3. Увлажняющие средства, содержащие коллаген. Специалисты из США пояснили, что коллагеновая молекула не подходит для средств омоложения из-за относительно большого размера. Проникновения активного ингредиента в кожу не происходит, потому покупатель приобретает просто увлажняющий крем по завышенной стоимости.