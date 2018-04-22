Необычное сочетание: овсяное печенье с сыром

Овсяное печенье любимо нами с детства. Причин приготовить это лакомство несколько, главные из которых: польза овсянки и простота приготовления.
Ингредиенты
Мука 240 г
Сыр 250 г
Сливочное масло 100 г
Овсяные хлопья 1 стакан
Яйца 1 шт.
Курага, изюм по 50 г
Молоко 100 мл
Разрыхлитель, соль по 1/2 ч.л.
Сахар 1 ст.л.
Как приготовить овсяное печенье дома знает не каждая хозяйка, а мы предлагаем интересный рецепт с добавлением сыра. Такое вкусное овсяное печенье порадует детей и положительно оценится взрослыми гурманами. Интересно, что тесто можно заморозить и когда снова захочется попробовать овсяное печенье, необходимо просто достать заготовку, пишет Ivona.bigmir.net.
Приготовление
Измельчить муку с овсяными хлопьями, солью, сахаром, разрыхлителем и сухофруктами. Натереть сыр на терке, а холодное масло небольшими кусочками. Добавить к тесту. Влить молоко и желток, замесить тесто. Сделать 2 колбаски, завернуть в пищевую пленку, уберите в холод на 4-5 часов. Нарезать тонкими кружками, выпекать при 180° приблизительно 10-12 минут.