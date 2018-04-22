Необычное сочетание: овсяное печенье с сыром

Как приготовить овсяное печенье дома знает не каждая хозяйка, а мы предлагаем интересный рецепт с добавлением сыра. Такое вкусное овсяное печенье порадует детей и положительно оценится взрослыми гурманами. Интересно, что тесто можно заморозить и когда снова захочется попробовать овсяное печенье, необходимо просто достать заготовку, пишет Ivona.bigmir.net.