43-летняя Ева Лонгория призналась, что боится приближающихся родов

Она уже давно определилась с клиникой, где предстоит появиться на свет ее ребенку, передает Сегодня . Лонгория не собирается допускать ни своих родных, ни супруга Хосе Бастона в родильную палату. "Он приедет со мной в клинику, но при родах присутствовать не будет!" – заявила Лонгория.

Недавно Ева пожаловалась, что уже сейчас очень устала от беременности: актрисе трудно приспособиться к своему "новому телу". "Мне все теперь неудобно. Я никогда раньше не думала, что во время беременности становится больше не только живот – с этим я, как раз, смирилась. Но оказалось, что увеличивается все: мои бедра стали просто огромными. А грудь такой большой, что я все время ею во что-нибудь "врезаюсь". Короче, я никуда не "вписываюсь", и это ужасно некомфортно!" – призналась актриса.