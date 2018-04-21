суббота, 21 апреля 2018 г.
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43-летняя Ева Лонгория призналась, что боится приближающихся родов

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Ева Лонгория

ФОТО: Scanpix

Ева Лонгория, которая ждет своего первенца в 43 года, призналась: чем ближе срок родов, тем больше напрягаются ее нервы. "Я ужасно волнуюсь и нервничаю!" – сообщила актриса в своем недавнем интервью.

Она уже давно определилась с клиникой, где предстоит появиться на свет ее ребенку, передает Сегодня. Лонгория не собирается допускать ни своих родных, ни супруга Хосе Бастона в родильную палату. "Он приедет со мной в клинику, но при родах присутствовать не будет!"  – заявила Лонгория.

Недавно Ева пожаловалась, что уже сейчас очень устала от беременности: актрисе  трудно приспособиться к своему "новому телу". "Мне все теперь неудобно. Я никогда раньше не думала, что во время беременности становится больше не только живот – с этим я, как раз, смирилась. Но оказалось, что увеличивается все: мои бедра стали просто огромными. А грудь такой большой, что я все время ею во что-нибудь "врезаюсь". Короче, я никуда не "вписываюсь", и это ужасно некомфортно!" – призналась актриса.

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