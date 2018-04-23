понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Неправильное питание во время беременности опасно для мозга будущего ребенка

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Беременность. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Исследование, проведенное в Гарвардском университете, показало: дети, матери которых употребляли много обработанных продуктов и сладкой газировки в процессе беременности, плохо справлялись с когнитивными тестами. Также на мозг детей влиял их собственный рацион питания. Из-за диеты с высоким содержанием сахара страдали когнитивные функции детей, пишет The Daily Mail.

Специалисты изучили информацию о рационе более 1000 женщин во время беременности. Также исследователи выяснили, чем питались дети участниц. Кроме того, ученые оценили когнитивные функции детей, когда тем было три года и семь лет. Исследователи обнаружили: участницы в среднем употребляли почти 50 граммов сахара в день. При этом рекомендуемая суточная норма составляет 15 граммов. Основными источниками сахара для женщин являлись сладкие напитки и подсластители из обработанных продуктов, пишет Meddaily.ru.

Ученые установили, что у детей участниц, ежедневно употреблявших больше 50 граммов сахара, память и навыки решения проблем оказались развиты хуже по сравнению с детьми женщин, питавшихся правильно. Сладкая газировка оказалась связана с трудностями при выполнении всех заданий. А диетическая газировка провоцировала возникновение проблем с двигательными, зрительно-пространственными навыками и зрительно-моторной координацией в возрасте трех лет и вербальными способностями в возрасте семи лет.

У участников, которые пили сладкую газировку, уровень вербального интеллекта в возрасте семи лет был ниже. Дети, участвовавшие в исследовании, в среднем употребляли 30 граммов сахара в день. Также специалисты отметили: потребление фруктов положительно влияло на когнитивные функции. Фруктовый сок таким эффектом не обладал. Судя по всему, секрет в фитохимических соединениях, которыми богаты свежие фрукты.

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