Неправильное питание во время беременности опасно для мозга будущего ребенка

Специалисты изучили информацию о рационе более 1000 женщин во время беременности. Также исследователи выяснили, чем питались дети участниц. Кроме того, ученые оценили когнитивные функции детей, когда тем было три года и семь лет. Исследователи обнаружили: участницы в среднем употребляли почти 50 граммов сахара в день. При этом рекомендуемая суточная норма составляет 15 граммов. Основными источниками сахара для женщин являлись сладкие напитки и подсластители из обработанных продуктов, пишет Meddaily.ru.

Ученые установили, что у детей участниц, ежедневно употреблявших больше 50 граммов сахара, память и навыки решения проблем оказались развиты хуже по сравнению с детьми женщин, питавшихся правильно. Сладкая газировка оказалась связана с трудностями при выполнении всех заданий. А диетическая газировка провоцировала возникновение проблем с двигательными, зрительно-пространственными навыками и зрительно-моторной координацией в возрасте трех лет и вербальными способностями в возрасте семи лет.