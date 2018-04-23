Как использовать яблочный уксус для похудения и для волос

МедикФорум собрал советы по использованию яблочного уксуса для красоты, в первую очередь, для похудения. Но кроме того, уксус может помочь не только избавиться от лишнего веса, но и положительно сказаться на состоянии всего организма, пишет Medikforum.ru.

Яблочный уксус для похудения

Некоторые используют яблочный укусу для того, чтобы быстрее избавиться от лишнего веса. Для этого уксус нужно употреблять внутрь. Примерная дозировка, которая считается эффективной, составляет одна чайная ложка на стакан чистой воды. Пить такой раствор стоит до приема пищи. При соблюдении других правил это поможет быстрее избавиться от лишнего веса. При этом качество уксуса в этом случае играет большую роль. Лучше всего, если у вас будет домашний уксус, который вы сделаете своими руками и будете уверены в его качестве и эффективности. Однако если такого нет, то подойдет и магазинный продукт, но смотрите, чтобы срок годности был достаточным. Это поможет быстрее очистить организм от шлаков и ускорить обмен веществ. Секрет уксуса для похудения в том, что он влияет на секрет желудка, позволяя лучше переваривать поступающие продукты. Также он снижает тягу к сладостями и помогает нормализовать график питания, восстанавливает более здоровые вкусовые пристрастия.

Чем опасен яблочный уксус?

Однако стоит помнить о том, что уксус может навредить желудку, если употреблять его слишком в больших дозах. Также важно учитывать секрецию желудка. Если кислотность желудка повышенная, то стоит отказаться от употребления уксуса, поскольку вред может быть большим, чем потенциальная польза.

Как использовать яблочный уксус для волос?

Это средство, которое найдется на каждой кухне, может составить конкуренцию дорогим бальзамам для волос. Уксус, нередко, применяется при полоскании, его растворяют в теплой воде. На его основе можно приготовить целебную жидкую маску против перхоти. Для этого достаточно смешать яблочный уксус с отваром ромашки или мяты. Затем необходимо втереть данное средство в кожу головы, надеть специальную шапочку или укрыть волосы полотенцем. Через 15 минут волосы нужно ополоснуть водой.

Яблочный уксус для кожи

Яблочный уксус можно применять в качестве тоника для кожи. Он прекрасно растворяет загрязнения и жир, очищает поры, подсушивает прыщики. Для приготовления тоника достаточно лишь растворить столовую ложку уксуса в одном стакане кипяченой воды. Лучше каждый раз использовать свежую порцию этого средства. Кожа очищается с помощью ватного диска, смоченного в полученном растворе. Чтобы избежать сухости кожи, после применения «уксусного» тоника нужно нанести увлажняющий крем.

Яблочный уксус для дезинфекции