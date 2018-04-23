В продуктовой упаковке обнаружили опасные вещества

Специалисты обнаружили, что наночастицы оксида цинка в дозах, которые обычно содержаться в еде, могут изменить то, как кишечник человека поглощает питательные вещества. Используя масс-спектрометрию, ученые убедились в том, что такие частицы могут попасть из упаковки в пищу, а затем и в организм, пишет Medikforum.ru.

«Наночастицы оксида цинка добавляют в различные типы упаковки для пищевых продуктов. Эти мельчайшие частицы могут нарушить функцию кишечника», - заявили исследователи в публикации журнала Food and Function.

Ученые использовали модель клеток кишечника, чтобы оценить влияние наночастиц оксида цинка ZnO на ткани органа. Таким образом они наблюдали за тем, как частицы оседают на микроворсинках кишечника. Модель показала, что из-за влияния наночастиц уменьшается способность слизистой кишечника поглощать питательные вещества из поступаемой в организм пищи. Из-за подобного нарушения в усвоении еды нежелательные соединения, которые не должны проникать в кровоток, попадают в кровь, отметили ученые.

Эксперты рассказали, что наночастицы оксида цинка присутствуют в упаковке таких продуктов как кукуруза, курица, тунец и спаржа. ZnO добавляют как компонент с противомикробными свойствами, защищающий от изменения цвета упаковки.

Ученые говорят, что пока науке мало известно, как наночастицы вмешиваются в биологические процессы. Но оптимизма по их поводу специалисты не испытывают.