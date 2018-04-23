Даже полностью натуральные прокладки не защищают от токсического шока

Совершенно неважно, из каких материалов приготовлены тампоны или менструальные чашечки, поскольку они все равно могут вызывать синдром токсического шока. Даже если эти гигиенические продукты изготовлены полностью из органических ингредиентов, они все равно представляют опасность для женского здоровья, какие бы рекламные заявления не озвучивали их производители. Традиционно тампоны и менструальные чашечки из органических материалов продвигаются на рынке в качестве гораздо более безопасных и натуральных продуктов. Именно поэтому у представительниц прекрасного пола возникает иллюзия, что если они приобретают подобные тампоны или моющиеся менструальные чашечки, то тем самым их организм получает большую защиту от смертельно опасного синдрома, пишет Medikforum.ru.

Французские ученые опровергли этот миф, доказав, что полностью органические продукты не предотвращают развития токсического шока. Этот синдром часто называют самым жутким кошмаром для девочек подростков и молодых женщин, хотя в реальности с ним сталкивается не более одной представительницы прекрасного пола на каждый миллион. Однако опасения перед этим синдромом толкают женщин на покупку, как им кажется, более надежных и безопасных гинекологических продуктов, и их производители успешно на этом страхе зарабатывают. Отметим, что токсический шок будет более точно называть острым сепсисом, поскольку он является осложнением после бактериальной инфекции.