Девять волшебных фраз от психологов, которые сделают капризного малыша послушнее

5. «Какую футболку ты наденешь в школу?» вместо «А ну собирайся, я сказала!»

Вы спрашиваете так, будто ребенок уже согласился одеться, осталось только выбрать цвет футболки. «Создайте для ребенка иллюзию выбора», — советует Алисия Итон. Этот метод работает во многих случаях.

Если он не желает выполнять сложное домашнее задание, предложите ребенку выбор, когда его сделать: «Ты хочешь работать над своим школьным проектом сегодня или завтра?» Если ваш малыш ерзает за столом, спросите: «Ты хочешь сначала попробовать салат или котлету?»

Если ребенок не выпускает телефон из рук: «Где ты оставишь свой телефон отдохнуть на время обеда — в прихожей или в спальне?»

6. «Спасибо за помощь!» вместо «Если ты сделаешь это, я куплю тебе ту игрушку»

Такой «подкуп» не учит ребенка тому, что иногда маме с папой надо помогать просто так, чтобы порадовать родителей и поддержать порядок в доме. Лучше просто скажите: «Большое тебе спасибо за помощь в уборке!»

«Когда мы предлагаем нашу искреннюю благодарность, дети по-настоящему мотивированы помогать», — убеждена Шелли Филлипс. И если ваш ребенок не хочет помогать вам, напомните ему о времени, когда он делал это: «Помнишь, на той неделе ты вынес мусор? Ты мне очень помог. Спасибо!» Затем позвольте вашему ребенку прийти к выводу, что помощь — это весело и по-настоящему полезно.

Еще может помочь такая постановка вопроса: «Кто хочет быть первоклассным помощником повара на кухне?» вместо требовательного «Помоги мне на кухне!» Об этом пишет автор книг по позитивному воспитанию Ребекка Эйнес.

7. «Давай сделаем вот так» вместо «Прекрати!»

«Прекрати бегать», «прекрати баловаться», «прекрати кричать» — подобные директивные указания плохо воспринимаются детьми. Детский мозг запрограммирован выполнять то, что говорят взрослые.

Когда вы говорите «прекрати бегать», ребенок слышит только «бегать». Лучше просто скажите: «ходи спокойно» или «твои ножки устали и хотят ходить помедленнее». Так вы точно дадите ребенку понять, что ему нужно делать. «К тому же ваши указания прозвучат в более позитивном свете», — считает педагог, магистр в сфере раннего обучения Кэти Мертес.

8. «Давай все исправим» вместо «Немедленно извинись!»

Маленьких детей учат извиняться задолго до того, как они действительно способны испытать сожаление из-за своих неправильных действий. Акт извинения успокаивает взрослых, потому что это вежливо, но исследования показывают, что стандартное «извините» вовсе не учит детей быть более чуткими.

Вместо этого гораздо более продуктивно научить ребенка действовать, чтобы помочь человеку, которого он обидел. Если он сломал башенку другого ребенка, пусть поможет построить новую. Если он ударил кого-то, путь принесет немного льда. Когда дети понимают, что их действия имеют реальные последствия и требуют большего, чем просто формальное «сожаление», они менее склонны повторять свои ошибки и учатся сопереживать. В этом уверена Кэти Мертес.

9. «Как и ты, я понимаю, что...» вместо «Вот видишь, я же говорила!»

Алисия Итон предлагает поставить себя на место вашего ребенка такой фразой, как «Я, как и ты, понимаю, что...» и «Ты, как и я, понимаешь, что...» Примеры: «Ты, как и я, понимаешь, насколько легче делать домашнее задание за аккуратным столом»; «Я, как и ты, понимаю, что мороженое вкуснее супа, но потом будут очень болеть зубы, как в прошлый раз»; «Я, как и ты, в детстве тоже долго выбирала, какое платье надеть на праздник. И поэтому часто опаздывала».