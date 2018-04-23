15 неочевидных идей для уборки, чтобы она отнимала минимум времени

AdMe.ru собрал неочевидные идеи по ведению хозяйства, которые иногда удивляют, но работают.

1. Матрас можно дезинфицировать при помощи спрея

Как освежить матрас, на котором мы проводим значительную часть жизни, а его нельзя постирать? Конечно, можно довериться клининговой компании, но сделать чище верхний слой можно при помощи спрея со спиртом, разведенным с водой в пропорции 1:2.

Тщательно пропылесосьте матрас, а затем побрызгайте его из распылителя спиртовой смесью. Дайте ему хорошо просохнуть. Спирт продезинфицирует верхние слои и уничтожит бактерии, которые могут вызывать запах.

2. Кошачий наполнитель для свежего запаха в холодильнике

Наполнитель для кошачьего туалета — прекрасный абсорбент запахов. Если насыпать его в небольшую емкость и поставить в холодильнике, то свежий запах обеспечен.

Ведь даже если все продукты в холодильнике свежие, происходит смешение разных запахов, и на выходе мы получаем сомнительный аромат. Лучше использовать силикагелевые наполнители, минеральные не дадут такого результата, а у древесных есть свой выраженный запах.

3. Как идеально отмыть блендер

Все гениальное просто: добавляем в блендер немного воды и моющего средства и ненадолго запускаем его. После этого нужно лишь прополоскать чашу.

4. Соленый грейпфрут очистит известковый налет

Это неожиданное сочетание поможет избавиться от известкового налета в ванной комнате. Разрежьте грейпфрут пополам, насыпьте на половинку соль и почистите этой получившейся губкой ванну или фаянсовую раковину.

Осторожно: чтобы не поцарапать поверхности, нужно взять соль самого мелкого помола, по структуре ближе к соде.

5. Белье станет белоснежным с помощью таблетки для посудомоечной машины

Чтобы сохранить белизну или освежить уже не идеально белую вещь, можно замочить ее таким образом: смешать равные части стирального порошка, отбеливателя и измельченной таблетки для посудомоечной машины.

Замочите ненадолго белье в такой смеси, а затем постирайте обычным способом. Можно использовать только таблетку, но тогда растворять ее и замачивать белье нужно в очень горячей воде.

6. Сохранить яркий цвет вещей поможет обычная соль

Чтобы вернуть былую яркость вещам, которые потеряли цвет, добавьте в стиральную машину в режиме полоскания полстакана обычной мелкой соли на стандартную стирку 2 кг. Либо можно прополоскать белье вручную.

Цвета снова станут сочными.

7. Секрет быстрой уборки плинтусов — жесткая метла плюс салфетка из микрофибры

Чтобы промыть тонкую часть плинтуса возле стены, используйте жесткую метлу. Оберните ее салфеткой из микрофибры и быстро пройдитесь по неудобным местам по всей квартире. Это займет несколько минут.

8. Сковородка прослужит в два раза дольше, если не замачивать ее сразу

Самый простой способ испортить покрытие сковородки — это замочить ее в горячем виде. Это приведет к тому, что еда станет пригорать даже на хорошем покрытии, а жирные следы будет сложнее отмыть.