Как Ирина Шейк присматривала себе свадебное платье

В конце прошлого года поклонники Ирины Шейк заговорили о ее помолвке с Брэдли Купером после появления модели с изумрудным кольцом на безымянном пальце. И теперь молодая мать снова дала повод обсуждать их возможную свадьбу, побывав на Свадебной неделе в Барселоне.