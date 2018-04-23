понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Как Ирина Шейк присматривала себе свадебное платье

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В конце прошлого года поклонники Ирины Шейк заговорили о ее помолвке с Брэдли Купером после появления модели с изумрудным кольцом на безымянном пальце. И теперь молодая мать снова дала повод обсуждать их возможную свадьбу, побывав на Свадебной неделе в Барселоне.

32-летняя красотка позировала с избранными моделями платьев из коллекции Pronovias. Сама Ирина решила сыграть на контрасте, надев черный брючный комбинезон с глубоким декольте и кружевными вставками, пишет Soulpost.ru.

При этом Шейк словно акцентировала внимание на своем обручальном кольце. Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе с 2015 года. У них уже есть годовалая дочь Лея.

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