понедельник, 23 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Настя Каменских рассказала, как похудела на двадцать килограммов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Настя Каменских

ФОТО: Alex Yaro

Два года назад украинская певица Настя Каменских серьезно занялась своей фигурой и добилась впечатляющих результатов — теперь она гордо выкладывает даже самые откровенные снимки. Оказалось, что с помощью диеты и тренировок она похудела на двадцать килограммов!

«Сидеть на диете — невероятно дорого и не каждый может себе это позволить. Но, я считаю, что такие продукты как гречка, овсянка каждому по карману, — рассказала Настя в интервью изданию Elle. — У тебя обязательно должны быть два приема углеводов в день. На обед — отварная курица или гриль. Это мясо недорогое и хорошо усваивается организмом. Также очень круто употреблять клетчатку. Я имею в виду листья салата и прочее. Конечно, руккола дорогой продукт. Но можно нарезать салатик из огурцов, и тоже себя прекрасно чувствовать», пишет Soulpost.ru.

«Самый главный секрет — пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься», — уверена певица.

«К торту и сладостям моя рука никогда не потянется. Конечно, я тоже живой человек, и бывает, что хочется сладенького. Но я могу чуть-чуть попробовать — и мне достаточно. А вот творожный чизкейк можно иногда. Если уж грешить, то лучше с чизкейком».

«Творог — это супер. Кстати, есть его нужно на ночь, где-то в 9, 10 вечера. Потому что он перерабатывается всю ночь, организм тратит много энергии на переработку. И когда ты утром просыпаешься, то желудок не умирает от голода. При этом он работал, соответственно, терял калории», - говорит певица.

Также Каменских иногда устраивает себе разгрузочные дни.

«Это нужно делать один раз в неделю, желательно, когда ты отдыхаешь. Отвариваешь 6 яиц и покупаешь 3 грейпфрута. Встаешь в 7-8 утра, съедаешь два отварных белка, а через 2 часа — грейпфрут. Потом опять через два часа ешь два белка и опять грейпфрут, и опять два белка и грейпфрут. И конечно, много воды. Кофе или чай пить нельзя. Результаты просто поразительные. Вот попробуйте, и вы не пожалеете».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ