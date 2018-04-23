Настя Каменских рассказала, как похудела на двадцать килограммов

«Сидеть на диете — невероятно дорого и не каждый может себе это позволить. Но, я считаю, что такие продукты как гречка, овсянка каждому по карману, — рассказала Настя в интервью изданию Elle. — У тебя обязательно должны быть два приема углеводов в день. На обед — отварная курица или гриль. Это мясо недорогое и хорошо усваивается организмом. Также очень круто употреблять клетчатку. Я имею в виду листья салата и прочее. Конечно, руккола дорогой продукт. Но можно нарезать салатик из огурцов, и тоже себя прекрасно чувствовать», пишет Soulpost.ru.

«Самый главный секрет — пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься», — уверена певица.

«К торту и сладостям моя рука никогда не потянется. Конечно, я тоже живой человек, и бывает, что хочется сладенького. Но я могу чуть-чуть попробовать — и мне достаточно. А вот творожный чизкейк можно иногда. Если уж грешить, то лучше с чизкейком».

«Творог — это супер. Кстати, есть его нужно на ночь, где-то в 9, 10 вечера. Потому что он перерабатывается всю ночь, организм тратит много энергии на переработку. И когда ты утром просыпаешься, то желудок не умирает от голода. При этом он работал, соответственно, терял калории», - говорит певица.

Также Каменских иногда устраивает себе разгрузочные дни.