17-летнюю мать раскритиковали за веселые фото с мертворожденным ребенком

«Мой сын имеет право, чтобы его мать показывала его, так же как и живого ребенка. Я хотела не жалости, а показать, что Бог может дать вам что-то в жизни, что или сломает вас, или сделает сильнее. Я извлекла урок, что нужно ценить то, что у тебя есть, потому что ты никогда не знаешь, когда этого не станет. Это вызвало много негатива в мой адрес, но помогло мне справиться и понять, что я не одна пережила подобное», - прокомментировала Зэрая.