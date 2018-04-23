понедельник, 23 апреля 2018 г.
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  • 17-летнюю мать раскритиковали за веселые фото с мертворожденным ребенком

17-летнюю мать раскритиковали за веселые фото с мертворожденным ребенком

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Шок. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Фото на память с мертворожденными детьми в западном обществе уже становится нормой, но чтобы они были веселыми… 17-летняя Зэрая Джексон из Флориды подверглась жесткой критике после того, как выложила свои счастливые фото с сыном, который родился мертвым.

Она сказала, что хотела поделиться своей историей, чтобы просветить людей о том, что такое случается. Ее малыш родился мертвым из-за гастрошизиса — врожденного дефекта брюшной стенки, при котором внутренности выпадают наружу, сообщает Soulpost.ru.

«Мой сын имеет право, чтобы его мать показывала его, так же как и живого ребенка. Я хотела не жалости, а показать, что Бог может дать вам что-то в жизни, что или сломает вас, или сделает сильнее. Я извлекла урок, что нужно ценить то, что у тебя есть, потому что ты никогда не знаешь, когда этого не станет. Это вызвало много негатива в мой адрес, но помогло мне справиться и понять, что я не одна пережила подобное», - прокомментировала Зэрая.

ФОТО: facebook

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