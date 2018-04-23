Пять стратегий флирта: какую используешь ты?

Иногда нам кажется, что другой человек равнодушен и поэтому не отвечает на наш флирт. Но на самом деле, может быть, он всего лишь использует другую стратегию, и именно поэтому не понимает твоих намеков. А ты — его. В общем, этот текст поможет разобраться в нюансах.
Стратегия 1: «Классическая»
Женщина ожидает первого шага от мужчины: сидит смирно, ведет себя скромно, разве что позволит себе задержать на нем свой взгляд чуть дольше положенного. Она ждет, что он проявит свои лучшие качества: сделает несколько комплиментов, пригласит на ужин, подарит цветы, заплатит за обоих. А затем поблагодарит за прекрасно проведенное время и через пару дней предложит вторую встречу.
Женщине достаточно просто выбирать из всех кандидатов того, кто наиболее ей симпатичен, пишет Lady.mail.ru.
Мужчины, придерживающиеся этой стратегии, кстати, не видят ничего странного в таком раскладе. Они искренне считают, что должны проявить инициативу, знают, куда пригласить женщину, чтобы произвести на нее впечатление, и им нравится ощущение контроля ситуации.
Как правило, этот стиль флирта выбирают мужчины, которые могут себе позволить и рестораны, и цветы, и другие красивые жесты. И женщины, которым нравится такое внимание к своей персоне.
Стратегия 2: «Тактильная»
«Старые солдаты», которые не знают слов любви и комплиментов, и «солдатки», которые не умеют принимать любезности, придерживаются этой стратегии.
Рассказать анекдот про условного Поручика и рассмеяться, коснувшись ненароком руки собеседника — вот и есть тот первый шаг навстречу друг другу, который не требует особых вложений, кроме, разве что, исходного чувства юмора.
В свободное от стендапов время, «тактильные» стратеги всегда будут находиться где-то поблизости. На случай, если нужно будет утешить, приобняв, или аккуратно поддержать за локоток на скользкой ступеньке.
Стратегия 3: «Искренняя»
Подходит для тех, кому не нужны особые ритуалы, чтобы выразить свою симпатию. Искренняя улыбка, радость встречи, интерес к тому, что происходит в жизни человека — и вот контакт налажен.
Это самый распространенный тип флирта, который начинается с простого разговора о погоде, дорожных пробках, обсуждений любимых книг, фильмов и напитков.
Плюс такого флирта в том, что все происходит легко, естественно и в случае чего может легко перерасти в обычную дружбу.
Стратегия 4: «Игривая»
Некоторые люди флиртуют, как дышат. Подмигнуть, улыбнуться, сделать комплимент — ничего личного, просто они так в принципе со всеми общаются.
Объект такого внимания чаще всего начинает думать, что занимает особое место в сердце флиртующего. Поэтому стратег № 4 часто оставляет за собой шлейф из разбитых сердец. И искренне удивляется, какие к нему могут быть вопросы, он же ничего такого не имел в виду.
Стратегия 5: «Вежливая»
Ох, вежливость в наше время стала такой редкостью, что ее часто принимают за флирт. Но дело в том, что благовоспитанность проявляют чаще всего именно к тем людям, на кого хочется произвести особое впечатление.
И вот можно наблюдать, как угрюмый интроверт, от которого и «доброе утро» не дождешься, какому-то особому человеку желает «приятного аппетита», «хороших выходных» и даже говорит, что «рад был повидаться».