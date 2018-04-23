Восемь бьюти-средств, которые можно использовать не по назначению

Кремовые тени вместо консилера

Тени — вообще многофункциональная вещь, мы это не раз говорили. И вот еще один не самый популярный способ их использовать — наносить вместо консилера (тем более оба средства рассчитаны на зону вокруг глаз). Главное, чтобы текстура была кремовая, работать с ней не составит труда, да и в конце дня она не осыпается, пишет Lady.mail.ru.

Маска для лица — на руки

Существуют целые ритуалы по уходу за руками, которые не ограничиваются одним лишь нанесением крема (и все же советуем хотя бы этот пункт внести в твою обязательную программу). Если же готовить отдельные маски для рук тебе лень, смело бери маски для лица. Особенно актуальными будут те, в составе которых есть гиалуроновая кислота, оливковое и кокосовое масла — это как раз эффективные увлажняющие и антивозрастные компоненты.

Пенка для лица — для очищения кисточек

Любое очищающее средство для лица можно использовать и для очищения кистей для макияжа (а ты знаешь, как это важно, чтобы они служили тебе верой и правдой долгие годы). Экономия видимая — обычно профессиональные баночки для очищения ворса стоят намного дороже самых простых гелей или пенок для кожи.

Финишная пудра — для ресниц

Согласны, финишная пудра — для закрепления макияжа (ее наносят в конце для матового эффекта и чтобы вся остальная косметика держалась на коже дольше). Но если такое средство все же имеется в твоей косметичке, то используй его и для макияжа глаз. Нанеси тушь, затем пудру с помощью щеточки, затем — ту самую пудру (это придаст объем), а потом — еще один слой туши.

Гель после бритья вместо базы под макияж

Если нужно выровнять кожу перед макияжем и создать матовую базу, а праймера под рукой нет, бери гель или лосьон после бритья своего бойфренда. Такие средства создаются с учетом особенности кожи мужчин — она жирная и склонна к блеску, а это средство держит все под контролем.

Коричневая помада — для контуринга

Бери матовую текстуру (к счастью, последние новинки дают простор для воображения) коричневого или бежевого оттенка. Ее можно наносить и на губы, и на скулы, и на веки. Все это, чтобы создать монохромный образ, который очень уж популярен в последнее время.

Бальзам вместо маски на лицо

Органические бальзамы или кондиционеры на масляной основе рекомендуют всем отпускникам, эти средства помогут сэкономить место в чемодане. Использовать их можно и как увлажняющую маску для лица (особенно актуально, если ты любишь проводить время под солнцем).

Крем для рук — на кончики волос