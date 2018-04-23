Были моменты, когда я ненавидел тебя: отец написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии

26-летний Росс и его жена Рэйчел живут в Южном Уэльсе и растят годовалую дочку Изабель. С самого рождения малышки Росс и Рэйчел начали вести посвященный ей блог и аккаунт в Instagram. Судя по всему, Ханты – очень любящие родители, но Россу отцовство поначалу далось нелегко. В августе 2017 года он решил откровенно поделиться с читателями своего блога тем, что после рождения дочки страдал от послеродовой депрессии, временами ненавидел ее, и мучился чувством вины за такие эмоции, пишет Deti.mail.ru.

Многие читатели тогда предупредили Росса, что если Изабель, когда вырастет, найдет эти признания отца и прочитает их, она его возненавидит. В ответ на это Росс решил сам честно рассказать дочке обо всем, что он пережил после ее рождения. Он выложил это очень эмоциональное и откровенное письмо, адресованное Изабель, в своем блоге. Пока малышка не умеет читать, но Росс надеется, что она прочитает письмо, когда подрастет. Вот его краткое содержание:

«Это письмо трудно писать, но, возможно, еще труднее будет читать. Но я не беспокоюсь об этом, ведь я буду с тобой, когда ты его прочитаешь. Я не собираюсь позволять тебе найти его самой, я хочу быть тут, пока ты будешь читать, чтобы все объяснить. Понимаешь, когда ты родилась, у меня была послеродовая депрессия. Это, может, не слишком приятно звучит, но примерно первые 12 недель после твоего появления на свет ты мне не слишком нравилась. Были моменты, когда я просто ненавидел тебя. Я сожалел, что ты родилась, и думал о том, что теперь вся моя жизнь рухнула. Я знаю, тебе трудно это читать, но ты даже не представляешь, как трудно мне в этом признаваться.

Ты должна понимать: эти чувства никогда не были мной. Это было что-то внутри меня, что называется депрессией. Депрессия может заставить человека бесконтрольно думать ужасные вещи, может сделать его очень несчастным, злым, или, что даже хуже, заставить его вообще ничего не чувствовать. Но во всем этом нет, и никогда не было никакой твоей вины. Не хочу, чтоб ты чувствовала хоть какую-то вину. Ты была прекрасной, восхитительной малышкой, но мою депрессию не волновало, плохая ты или хорошая, она просто диктовала мне не любить тебя и спасаться бегством. К счастью, я не послушался. Сейчас моя жизнь была бы совсем иной, если бы я так сделал. Но глубоко внутри, под всем этим отвращением, страхом, и так далее, лежала любовь, я знал, что она там есть, но не мог ее увидеть. И эта любовь, а еще твоя мама, спасли меня. С любовью, папа».

По статистике, послеродовая депрессия затрагивает примерно каждую десятую молодую маму, но, как показывают недавние исследования, ее жертвами, хоть и значительно реже, могут стать и молодые отцы. К счастью, при правильной и своевременной психологической, а иногда и лекарственной поддержке, со временем большинство

A post shared by Ross 🤷🏻‍♂️ Rachel🤱🏻 (@isabloguk) on Apr 22, 2018 at 5:23am PDT

A post shared by Ross 🤷🏻‍♂️ Rachel🤱🏻 (@isabloguk) on Apr 22, 2018 at 3:05am PDT