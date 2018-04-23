Австралийка смогла стать матерью благодаря яйцеклеткам сестры

Две попытки прибегнуть к ЭКО с использованием собственных яйцеклеток провалились. В итоге, после полугода мучений, Тэйлор, младшая сестра Эмбер, решила пожертвовать свои яйцеклетки. Своих детей у Тэйлор еще не было, но ради счастья сестры она оказалась готова пройти все испытания, а их выпало немало, пишет Deti.mail.ru.

Тэйлор начала принимать гормоны, стимулирующие овуляцию. В итоге удалось получить 13 яйцеклеток, но только четыре из них оказались жизнеспособными. Первая попытка ЭКО с использованием яйцеклеток Тэйлор провалилась. После этого Эмбер, которая так надеялась на успех, три месяца приходила в себя. Однако новая попытка ЭКО все же оказалась успешной, и в марте 2017 года Эмбер забеременела, а через неделю выяснилось, что она ждет близнецов. Крис, Эмбер и Тэйлор были на седьмом небе от счастья.

Беременность Эмбер протекала с осложнениями, на сроке 37 с половиной недель у нее развилась преэклампсия, поэтому было решено индуцировать роды. Однако состояние Эмбер столь резко и быстро ухудшалось, а раскрытие матки происходило так медленно, что спустя девять часов врачи решили провести экстренное кесарево сечение. Арчи и его сестренка Аннализа появились на свет с интервалом в две минуты утром 6 ноября 2017 года. Оба малыша сразу закричали и, по словам Эмбер, это был самый прекрасный звук, который она когда-либо слышала.