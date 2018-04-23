Австралийка смогла стать матерью благодаря яйцеклеткам сестры

Если бы не доброта и готовность к самопожертвованию младшей сестры, Эмбер, возможно, так и не познала бы радость материнства. В октябре 2014 года Эмбер и ее жених Крис начали пытаться завести ребенка, однако проходили месяцы, а беременность не наступала. Мало того, у Эмбер прекратилась менструация. В феврале 2015 года врачи пришли к выводу, что в 23-летнем возрасте у нее наступила менопауза, пишет The Daily Mail.
Две попытки прибегнуть к ЭКО с использованием собственных яйцеклеток провалились. В итоге, после полугода мучений, Тэйлор, младшая сестра Эмбер, решила пожертвовать свои яйцеклетки. Своих детей у Тэйлор еще не было, но ради счастья сестры она оказалась готова пройти все испытания, а их выпало немало, пишет Deti.mail.ru.
Тэйлор начала принимать гормоны, стимулирующие овуляцию. В итоге удалось получить 13 яйцеклеток, но только четыре из них оказались жизнеспособными. Первая попытка ЭКО с использованием яйцеклеток Тэйлор провалилась. После этого Эмбер, которая так надеялась на успех, три месяца приходила в себя. Однако новая попытка ЭКО все же оказалась успешной, и в марте 2017 года Эмбер забеременела, а через неделю выяснилось, что она ждет близнецов. Крис, Эмбер и Тэйлор были на седьмом небе от счастья.
Беременность Эмбер протекала с осложнениями, на сроке 37 с половиной недель у нее развилась преэклампсия, поэтому было решено индуцировать роды. Однако состояние Эмбер столь резко и быстро ухудшалось, а раскрытие матки происходило так медленно, что спустя девять часов врачи решили провести экстренное кесарево сечение. Арчи и его сестренка Аннализа появились на свет с интервалом в две минуты утром 6 ноября 2017 года. Оба малыша сразу закричали и, по словам Эмбер, это был самый прекрасный звук, который она когда-либо слышала.
Сейчас Арчи и Аннализе уже пять с половиной месяцев, они активные, веселые и здоровые малыши. По словам Эмбер, нет таких слов, чтобы выразить ее благодарность сестре. Каждый раз, когда Тэйлор берет Арчи и Аннализу на руки, Эмбер просто тает от умиления. «Тэйлор – самый бескорыстный и самоотверженный человек из всех, кого я знаю. Без нее наша семья была бы неполной, и мы будем благодарны ей по гроб жизни, – говорит Эмбер. – Мы всегда были близки с ней, но эта история подняла наши отношения, наше доверие друг к другу на новый уровень, наша связь стала невероятно глубокой. Конечно, как у всех сестер, у нас бывали разные времена, мы иногда ссорились, но кто еще может сказать, что выложился ради своей сестры на 110 процентов?» родителей полностью от послеродовой депрессии излечивается.