Самые привлекательные женщины по знаку Зодиака

Женщина-Лев

Львицы — женщины яркие. Они похожи своей бесшабашностью на Овнов, но не всегда позволяют себе быть такими же открытыми.

Конечно, внешний вид дает им возможность казаться очень привлекательными, но во время общения женщины-Львы редко проявляют инициативу. Они любят игры разума, войну за внимание.

С Львицами вы либо сами становитесь милыми котятами, либо сразу понимаете, что они — не ваш вариант. В долгосрочной перспективе Львицы просто невыносимы, но первое впечатление они производят просто сногсшибательное, даже если ничего не предпринимают для этого. Любовную совместимость со Львами рассчитать очень сложно.

Женщина-Дева

Женить на себе мужчину Дева может буквально по щелчку пальцев. Никто не знает, почему Девы настолько привлекательны. Этого не знают даже сами Девы. Этим дамам не нужно давать много свободы, иначе вы запутаетесь в отношениях так, что выбраться будет очень сложно. До сих пор астрологам причины практически несравненной привлекательности Дев так и не открылись. Возможно, все дело в их особой самодостаточности и силе характера. Женщины, рожденные под этим знаком, делят первое место в рейтинге самых притягательных с Овнами.

Женщина-Весы

Весы красивы, приятны, но этого недостаточно для того, чтобы называться по-настоящему привлекательными. Дело в том, что мужчинам важно чувствовать эмоциональную связь с девушкой или женщиной, но Весы слишком женственны для того, чтобы с ними иметь множество различных тем для разговора. В этом заключается их главная и единственная слабость, которая не позволяет им войти даже в топ-5 самых привлекательных женских знаков. Это можно исправить, но на это может уйти много времени. Проводите больше времени в мужской компании, чтобы научиться азам общения на равных. До брака дело с Весами доходит либо очень быстро, либо не доходит вовсе.

Женщина-Скорпион

Уровень притягательности Скорпионов всегда разный на различных стадиях отношений. С ними проще всего в начале и на стадии «устоявшихся» отношений. Сначала все нормально, но после того, как мужчина сближается с такой девушкой, она начинает проверять его на прочность, причем очень экстравагантными методами. Скорпионы — настоящие террористки в любви, которые могут позволить себе делать все, что душа пожелает. Таким образом они проверяют избранника на «пригодность». Многие даже не осознают этого, но давление оказывается на мужчин колоссальное. Из-за этого Скорпионов трудно воспринимать как действительно притягательных женщин. Еще они мстительны.

Женщина-Стрелец

Стрельцы женского пола — это те еще интриганки. Они могут в свои сети поймать кого угодно.

Привлекательности им придает и чувство юмора, и динамичность, и мужские увлечения. В тройку лучших соблазнительниц они входят абсолютно точно, потому что с ними не соскучишься никогда — ни в начале отношений, ни в конце.