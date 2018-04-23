Пять правил воспитания детей от Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Как уже известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям сегодня в третий раз стали родителями. Читайте и смотрите, каких правил придерживаются супруги в воспитании своих детей.
Буквально несколько часов назад 36-летняя Кейт Миддлтон в лондонской больнице святой Марии родила третьего ребенка от принца Уильяма. Напомним, королевская чета уже воспитывает двоих детей — 4-летнего принца Джорджа и 2-летнюю принцессу Шарлотту, пишет Rus.tvnet.lv.
Своих наследников Кейт и Уильям стараются воспитывать правильно, как и любые родители.
Несмотря на королевские обязанности, они уделяют много внимания сыну и дочери, заботятся о них и проявляют заинтересованность к их увлечениям.
Итак, какими основными методами руководствуются супруги в воспитании?
1. Они дарят подарки, сделанные своими руками.
2. Сами отводят детей в школу.
3. Всегда стараются развлекать детей.
4. Смотрят с ними мультики.
5. Стараются проводить с детьми как можно больше времени.
Более детально ознакомиться с правилами, которые соблюдают Кейт Миддлтон и принц Уильям, вы можете, посмотрев видео ниже: