Женщина, которую принимают за ровесницу ее 20-летнего сына, объяснила, почему так выглядит

Шимми Мунши из Манчестера рассказала Daily Mail, что всегда выглядела моложе своих ровесников. А когда приятели начали стареть, она на их фоне стала смотреться еще более юной, пишет Rus.tvnet.lv.

Мунши отметила, что не делает ничего особенного, чтобы продлить молодость. Она не употребляет алкоголь, не курит и регулярно посещает спортзал — вот и весь секрет.

В наше время такого образа жизни придерживаются многие, однако далеко не все выглядят так, как Шимми.

Ее жизнь никогда не была легкой. Она одна воспитывала сына, которого родила достаточно рано — в 21 год.

«Приходилось совмещать учебу и работу. В таких условиях на моей внешности должны были сказаться последствия стресса. Однако я, наоборот, совсем перестала стареть», — призналась женщина.

Сама Шимми не замечала ничего необычного до тех пор, пока над ней не начали подшучивать друзья. Они то и дело говорили о том, что их приятельница узнала секрет вечной молодости, которым отказывается делиться.

Шимми объясняет феномен своей молодости хорошей наследственностью. Эта красивая женщина, по ее собственным словам, не любит вертеться перед зеркалом и не помешана на косметических средствах.