Косметолог Анджелины Джоли поделился бьюти-правилами для сияющей кожи

Дэвид Колберт сейчас принимает в клинике New York Dermatology Group и может гордиться не только работой с Джоли: среди его клиенток Наоми Уоттс, Дженнифер Лоуренс и Кейт Миддлтон. Не удивительно, что его «антиэйджинговые» откровения вызвали настоящий ажиотаж. Селебрити бьюти-гуру считает, что красота и молодость – дело рук не только косметологов и пластических хирургов, но и своих собственных.

Бьюти-правила для сияющей кожи:

Ежедневно используйте солнцезащитный крем – это убережет кожу от пигментации;

Завяжите с вредными привычками: отказ от курения и алкоголя сделает кожу упругой и гладкой, а цвет лица здоровым;

Занимайтесь спортом: физические упражнения и прогулки на свежем воздухе помогут нормализовать обмен веществ, поддержать стройность и естественный румянец;

Пейте: два литра чистой питьевой воды в день – залог красоты и молодости кожи (и хорошего самочувствия);

Используйте специальный ночной крем после 35 лет ─ это поможет предотвратить появление ранних морщин и сделает лицо свежее и моложе;

Всегда снимайте макияж, умывайтесь и никогда не трите кожу: бережное промокание лица после умывания предотвратит раздражение и сухость кожи.

Питание

Прежде всего, секрет красоты и сияния кожи Анджелины Джоли, кроется в правильном рационе. Колберт искренне уверен, что секрет молодости скрыт не на поверхности кожи, а глубоко внутри, и придерживаясь определенного режима питания, можносохранить форму и выглядеть с возрастом моложе. Ярый противник ботокса, Дэвид советует начинать день с баночки натурального греческого йогурта, пишет Mixnews.lv.

Уход

Но процесс старения неизбежен, и только лишь полезными продуктами его не остановить. В этом случае на помощь приходит косметология. Дэвид Колбрет говорит, что перед очень важными мероприятиями клиентки приходят к нему на процедуру трехступенчатого ухода за кожей. Она включает в себя микродермабразию (удаление слоя ороговевших клеток кожи), лазерную коррекцию (устранение пигментации и одновременная стимуляция выработки коллагена) и мягкий химический пилинг.

Аппаратную и лазерную косметологию специалисты относят к ряду «быстрых» анти-возрастных процедур, которые благодаря недолгому реабилитационному периоду очень популярны среди звезд (и, кстати, не только женского пола). Такие манипуляции почти не травмируют лицо, поэтому делать их можно буквально за несколько дней до выхода в свет.

Инъекции