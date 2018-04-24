вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • В одном йогурте уже содержится вся нужная ребенку доза сахара

В одном йогурте уже содержится вся нужная ребенку доза сахара

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Йогурт.

ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Одного единственного йогурта может быть уже достаточно, чтобы превысить максимальную рекомендованную дозу сахара для ребенка. Именно поэтому родители должны быть более внимательны к рациону своих детей.

В детских йогуртах может содержаться вся суточная рекомендованная для ребенка доза сахара, как выяснили британские эксперты. Они провели анализ ингредиентов продукции крупнейших брендов, и оказалось, что в некоторых из них содержится эквивалент пяти кусков рафинада. При этом педиатры рекомендуют детям в возрасте от 4 до 6 лет употреблять в день и не более 19 грамм сахара, который не заперт натурально в продуктах вроде фруктов. Детям в возрасте от 7 до 10 лет разрешается съедать не более 6 кусочков сахара, пишет Medikforum.ru.

Авторы данного исследования попытаются привлечь к нему внимание различных центров здравоохранения, стоматологических клиник, детских больниц и госпиталей в ближайшие месяцы. Тем самым может быть разработана еще одна эффективная стратегия предупреждения детского ожирения. Исследование проводилось в Ливерпуле, а статистика показывает, что 12% дошкольников и более 23% шестиклассников в местных школах имеют настоящее ожирение, и гораздо больше детей страдают от лишнего веса. Почти каждый третий пятилетний ребенок в Ливерпуле имеет кариес, гнилые или выпавшие зубы, а два ребенка ежедневно в возрасте 10 лет попадают в больницы для удаления зубов.

При этом эксперты напоминают, что реклама постоянно атакует родителей сообщениями о том, что йогурты являются самым здоровым для их детей продуктом питания. Между тем многие из них битком набиты сахаром, но папы и мамы об этом просто не подозревают, подвергая здоровье своих детей риску. Эксперты не призывают полностью отказаться от йогуртов, но необходимо ограничить их количество разумным образом.

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