В одном йогурте уже содержится вся нужная ребенку доза сахара

В детских йогуртах может содержаться вся суточная рекомендованная для ребенка доза сахара, как выяснили британские эксперты. Они провели анализ ингредиентов продукции крупнейших брендов, и оказалось, что в некоторых из них содержится эквивалент пяти кусков рафинада. При этом педиатры рекомендуют детям в возрасте от 4 до 6 лет употреблять в день и не более 19 грамм сахара, который не заперт натурально в продуктах вроде фруктов. Детям в возрасте от 7 до 10 лет разрешается съедать не более 6 кусочков сахара, пишет Medikforum.ru.

Авторы данного исследования попытаются привлечь к нему внимание различных центров здравоохранения, стоматологических клиник, детских больниц и госпиталей в ближайшие месяцы. Тем самым может быть разработана еще одна эффективная стратегия предупреждения детского ожирения. Исследование проводилось в Ливерпуле, а статистика показывает, что 12% дошкольников и более 23% шестиклассников в местных школах имеют настоящее ожирение, и гораздо больше детей страдают от лишнего веса. Почти каждый третий пятилетний ребенок в Ливерпуле имеет кариес, гнилые или выпавшие зубы, а два ребенка ежедневно в возрасте 10 лет попадают в больницы для удаления зубов.