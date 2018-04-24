Определена диета, которая тормозит старение

«Дефицит углеводов побуждает организм производить гидроксибутират, который защищает клетки организма от повреждений, вызываемых внутренним стрессом. Внутренний стресс возникает вследствие генетических повреждений в клетках, что может ускорить процесс старения», - уточнили ученые, пишет Medikforum.ru.

По их мнению, питание с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может помочь защититься от таких возрастных недугов как сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера, рак. Источниками жиров должны быть полезные продукты – речь прежде всего идет о натуральных продуктах в виде рыбы, мяса, растительных маслах, пояснили при этом эксперты.