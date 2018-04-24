Определена диета, которая тормозит старение

Исследователи, представляющие Институт Гладстона в Сан-Франциско, заявили о том, что рацион питания с низким уровнем углеводов и при этом с достаточно высоким содержанием жиров может замедлять процесс старения человеческого организма. По словам ученых, в условиях недостатка углеводов организм начинает вырабатывать химическое вещество, благодаря которому клетки тканей становятся лучше защищенными от повреждений.
«Дефицит углеводов побуждает организм производить гидроксибутират, который защищает клетки организма от повреждений, вызываемых внутренним стрессом. Внутренний стресс возникает вследствие генетических повреждений в клетках, что может ускорить процесс старения», - уточнили ученые, пишет Medikforum.ru.
По их мнению, питание с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может помочь защититься от таких возрастных недугов как сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера, рак. Источниками жиров должны быть полезные продукты – речь прежде всего идет о натуральных продуктах в виде рыбы, мяса, растительных маслах, пояснили при этом эксперты.
Отметим, что недавно были подведены итоги 15-летнего исследования египетских ученых из Каирского университета , которое показало: слишком частое пользование мобильным телефоном может стать причиной преждевременного старения. Его авторы констатировали, что электромагнитное излучение гаджетов вредит кровяным клеткам, от чего страдают печень, мускулы, сердце и костный мозг человека.