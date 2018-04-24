Ягодицы Ким Кардашян оказались национальной проблемой Бразилии

Из-за одержимости бразильянок руководство соревнования Miss BumBum, где ежегодно избираются «самые красивые ягодицы» в стране, внесло изменения в правила отбора конкурсанток. Женщины, обхват бедер которых превышает 109 сантиметров (объемы Ким Кардашян), не будут допущены до участия, пишет Lenta.ru.

«За последние годы "эффект Ким" изменил представления о красивом теле и, в частности, о привлекательности ягодиц. Она стала единственным идеалом. Каждая женщина в Бразилии хочет ее формы», — рассказал Оливер.

Согласно статистике, Бразилия занимает первое место в мире по количеству операций по увеличению ягодиц. Каждый год около 64 тысяч женщин обращаются в клиники с подобной просьбой.