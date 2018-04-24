Многодетная мать вырезала грудные импланты канцелярским ножом, как учит YouTubе

Мать троих детей рассказала, как она самостоятельно вырезала себе грудные имплантаты после того, как они стали причинять ей дискомфорт. Дело в том, что у 49-летней женщины не было денег на повторную операцию, поэтому она решила прибегнуть к самолечению, сообщает Life.ru.

Тоня Россингтон решилась на увеличение груди после третьих родов, когда ее натуральная грудь потеряла форму. Операция обошлась мужу в £2,4 тысяч и была проведена в Брюсселе. Однако вскоре женщина почувствовала дискомфорт и написала своему врачу, что испытывает депрессию и тревогу из-за инородных предметов в ее теле. В ответ она лишь услышала, что бесплатную операцию могут провести только в том случае, если имплантаты порвутся или будут вызывать сильную боль.

Тогда женщина решила не надеяться на страховку и взять свое здоровье в собственные руки в буквальном смысле. 16 марта она вырезала силикон из своей груди, стоя перед зеркалом в спальне. Предварительно женщина посмотрела, как это делается на YouTube, а затем взяла нож.

«Я пыталась отговорить себя и повторяла: "Не будь сумасшедшей". Но в конце концов я поднялась наверх, встав перед зеркалом. Потом я решила проверить, насколько это будет больно и сделала маленький порез, предварительно охладив грудь льдом», - говорит она.

Так как в предыдущей операции хирурги повредили ей нерв, то боли женщина практически не чувствовала. Она разрезала жир, рубцовую ткань и наконец увидела имплантат. В этот момент она случайно задела его ножом, и силикон полился прямо из груди.

«Я схватила имплантат и поняла, что он порвался. Когда я стала его вытаскивать, то один кусок остался у меня в руке. И тогда я запаниковала. Силикон был повсюду. Когда я тянула его, он просто превращался в кашу», - рассказывает женщина.

После того как ей удалось достать оба имплантата, Тоня отправилась в больницу, оставив мужу записку, чтобы он не беспокоился. Женщина чудом избежала осложнений, ведь, по словам врачей, такая операция могла закончиться летальным исходом.