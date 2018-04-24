вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Люди, которые едят больше сыра – более стройные

Люди, которые едят больше сыра – более стройные

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Сыр. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Долгое время сыр считался не слишком полезным продуктом. Однако новое исследование разрушило этот миф.

Исследование, проведенное университетским колледжем в Дублине, показало, что люди, которые едят много сыра, худее тех, кто этого не делает, не повышая уровень холестерина в организме, пишет Soulpost.ru.

Ученые испытали влияние употребления молочных продуктов — молока, сыра, йогурта, масла и сливок — на 1500 людях в возрасте от 18 до 90 лет.

Оказалось, что люди, потреблявшие большое количество молочных продуктов, имеют более низкие показатели индекса массы тела, более низкий процент жировых отложений, тонкую талию и низкое кровяное давление.

Более того, участники, которые ели сыры с низким содержанием жиров, имели более высокий уровень холестерина, связанный с повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта.

Исследование подтверждает недавние эксперименты, которые предполагали, что насыщенный жир из сыра не повышает уровень холестерина в крови из-за уникального набора питательных веществ.

Кроме того, исследователи обнаружили, что те, кто ел больше сыра, также потребляли больше углеводов.

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