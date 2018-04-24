вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Кейт Миддлтон отдала дань принцессе Диане, надев похожее платье в роддоме — фото

Кейт Миддлтон отдала дань принцессе Диане, надев похожее платье в роддоме — фото

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ФОТО: Scanpix

Выйдя к британскому народу всего через несколько часов после рождения третьего ребенка, герцогиня Кембриджская все же выглядела очень ярко и стильно. Кейт Миддлтон появилась в красном платье с кружевным воротничком от Дженни Пэкхем.

И многие посчитали это данью ее покойной свекрови — принцессе Диане, которая была в похожем наряде, когда покидала больницу после рождения принца Гарри в 1984 году, пишет Soulpost.ru.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Кстати, в больнице Кейт успела посетить ее личный стилист Наташа Арчер, которая помогла ей составить план нарядом на предстоящие официальные мероприятия и поездки.

Принц Чарльз и принцесса Диана с принцем Гарри

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

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