Кейт Миддлтон отдала дань принцессе Диане, надев похожее платье в роддоме — фото
24 апреля 2018 г., 14:05
Выйдя к британскому народу всего через несколько часов после рождения третьего ребенка, герцогиня Кембриджская все же выглядела очень ярко и стильно. Кейт Миддлтон появилась в красном платье с кружевным воротничком от Дженни Пэкхем.
И многие посчитали это данью ее покойной свекрови — принцессе Диане, которая была в похожем наряде, когда покидала больницу после рождения принца Гарри в 1984 году, пишет Soulpost.ru.
Кстати, в больнице Кейт успела посетить ее личный стилист Наташа Арчер, которая помогла ей составить план нарядом на предстоящие официальные мероприятия и поездки.