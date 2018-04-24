97% родителей делают эту ошибку во время прогулки с ребенком

Но на самом деле это одна из худших вещей, которые вы можете сделать: так вы только увеличиваете, а не уменьшаете риск перегрева малыша, пишет Lifter.com.ua.

Дело в том, что такой «навес» над коляской не снизит температуру внутри нее, а увеличит. И еще создаст опасный парниковый эффект. Во всяком случае, к такому выводу пришли исследователи из Швеции, которые как раз занялись всесторонним изучением этой проблемы.

Известный педиатр из Стокгольма и автор исследования Сванте Норген объясняет: «В детской коляске становится очень жарко, если накрыть ее тканью. Эффект получается сродни того, что у термоса. Воздух плохо циркулирует внутри ограниченного замкнутого пространства, ребенок под такой “крышкой” дышит с трудом, хотя и не может вам рассказать об этом».

Чтобы все эти утверждения доказать научным способом, Норген вместе с коллегами провел отличное исследование. Пустые коляски в целях эксперимента оставляли на улице под лучами яркого солнца в период с 11.30 утра до 13 часов дня — самый пик.

Внутри накрытых одеялами колясок устанавливаясь температура в районе колоссальных 34 градусов по Цельсию. А вот в «открытых» колясках градусники показывали в среднем только 22 градуса.

Разница может стоить вашему малышу жизни! Почему так происходит? Педиатры говорят, что тело ребенка не так хорошо справляется с задачей регулирования собственной температуры, как тело взрослого человека.

Поэтому лучше всегда следить за тем, чтобы при ярком солнце ваш ребенок был в тени. Чтобы поддерживать в прохладе его коляску, барьеров вокруг нее должно быть как можно меньше.

Если вы не уверены, жарко вашему ребенку или нет, пощупайте его живот. Если он горячий, срочно принимайте меры!

Как сохранить здоровье ребенка во время аномальной жары:

Используйте ночью только максимально легкое одеяло.

Дети теряют тепло через макушку головы. Поэтому убедитесь, что она не накрыта постельным бельем, пока ребенок спит.

Быстренько умывайте ребенка холодной водой перед сном.

Поставьте в детской комнате ведерко со льдом. Оно будет охлаждать помещение в течение ночи.

Поставьте миску с холодной водой перед вентилятором. Это поможет сбить температуру в помещении.