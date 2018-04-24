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Новорожденный принц - самый крупный младенец в королевской семье за последние сто лет

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Новорожденный принц

ФОТО: JWMAL2 / MEGA

Второй сын Кейт Миддлтон и принца Гарри - самый крупный из младенцев, родившихся в королевской семье за последний сто лет, пишет Daily Mail.

Как сообщили в администрации Кенсингтонского дворца, маленький принц, которому еще официально не дали имя, появился на свет 23 апреля весом 3,827 кг, а это означает, что он является самым тяжелым новорожденным в королевской семье за последние 100 лет, пишет Rus.tvnet.lv.

Принц Джордж, родившийся 22 июля 2013 года, весил меньше - 3,789 кг, а его сестра Шарлотта - 3,713 кг.

Новорожденный принц и Кейт Миддлтон

ФОТО: JWMAL2 / MEGA

По статистике, в Великобритании дети чаще всего рождаются в среднем весом 3500 кг.

Новорожденный принц, Кейт Миддлтон и принц Уильям

ФОТО: JWMAL2 / MEGA

Для сравнения: отец маленького принца Уильям родился в 1982 году весом почти 3,200 кг, а дядя Гарри, появившийся на свет через два года, весил 3,100 кг. Дедушка Чарльз также при рождении был меньше своего самого младшего внука - его вес составлял 3,350 кг.

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