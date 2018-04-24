«Я сбросил 20 килограммов за 45 дней. Мой секрет — модная сейчас диета»

При этой диете можно есть салаты, овощи, вареное и запеченное мясо, рыбу, сыр, яйца и фрукты, передает Lifter.com.ua.

«В конце ноября 2011 года я весил 110 килограммов. На работе в больнице я постоянно употреблял углеводную пищу — пиццу, булочки, снеки и т. п. Когда я похудел до 90 килограммов за полтора месяца, один из коллег был так поражен, что спросил меня, уж не сделал ли я липосакцию! – рассказывает врач. - Действительно, сбросить 20 килограммов за 1,5 месяца — потрясающий результат!»

В чем же секрет этой диеты? Ответ вас удивит: надо употреблять больше жиров и отказаться от углеводов. Это и называется кетогенной диетой.

Многие думают, что толстеют от жира. На самом же деле главный виновник ожирения — углеводы, особенно простые сахара. Кетогенная диета не очень строга. Вы можете есть, что захотите, когда проголодаетесь. Но важно соблюдать одно правило: 65% всех калорий вы должны получать из жиров, 30% — из белков и только 5% — из углеводов.

Кетогенная диета позволяет быстро похудеть, сохранив 90% мышечной массы, снижает уровень триглицеридов, поддерживает уровень сахара в крови, снижает плохой холестерин и повышает хороший, а также борется с системным воспалением.

Меню кетогенной диеты.

Если вы решились попробовать новый тип питания, вам придется отказаться от всех сладостей, зерновых продуктов, макарон, бобовых, картофеля и моркови, соусов, которые содержат сахар, вредных жиров и алкоголя.

Зато меню кетогенной диеты предусматривает употребление мяса (включая бекон, колбасу и ветчину), жирной рыбы, масла и сливок, яиц, сыров, растительных масел, орехов и семян, а также низкокалорийных овощей (помидоры, перец, лук, листья салата), различных специй и приправ.

Рецепты блюд при кетогенной диете обычно состоят из мяса, овощей, яиц и молочных продуктов. Например, на завтрак можно съесть бекон, яйца и помидоры, на обед приготовить салат с курицей и сыром, а на ужин — запеченного в масле лосося с овощами.

Вот примерное меню на один день:

Завтрак:

2 яйца, жареных на растительном масле, 30 г сыра, 4 полоски бекона или грудинки. Кофе с жирными сливками.

Обед:

Большой зеленый салат (салат, огурец, сельдерей), заправленный 1 ст. л. жирного майонеза, 180 г обжаренной куриной грудки, 30 г сыра. Вода, низкокалорийный газированный напиток или другой несладкий напиток.

Ужин: