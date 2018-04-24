Самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака

На уровне инстинкта женщины интуитивно выбирают себе спутника жизни, основываясь на достоинствах мужчины, которые считают наиболее привлекательными. Узнайте, чем хороши представители каждого знака Зодиака, пишет Rus.tvnet.lv.

Самый обаятельный — Овен

С Овном все довольно просто. Типичного представителя этого знака часто преследуют неудачи, которые закаляют его дух. Такой мужчина не привык сдаваться, падать ниц, жаловаться, скулить, во всем и всегда он идет до победного конца.

Овен любит играть в романтику, но это точно не самая любимая его игра. Он привык считать, что, если женщина нравится, то нужно ее брать на руки — и домой, что прибавляет ему шарма и обаяния.

Любого Овна манит все новое и неизведанное, поэтому стратегия «нет-нет, я не такая» может быть опасна. Овен может пожать плечами и найти другую, как раз такую.

Самый желанный — Телец

Сложно родиться некрасивым, если ты Телец. Практически все мужчины, рожденные под покровительством этого созвездия, прекрасны! С их лица, как говорится, можно воду пить: выразительные глаза, густые ресницы, привлекательные черты лица. Большинство Тельцов высоки и стройны.

Даже если у Тельца есть внешние недостатки, он компенсирует их обаянием. Где бы он ни находился, вокруг него всегда крутятся женщины, падкие на мужскую красоту и деньги, которые, кстати, стекаются к представителям этого знака отовсюду.

Мужчины-Тельцы в курсе того, что они красивы и желанны, но это, к сожалению, не мешает им страдать комплексом неполноценности.

Самый красивый — Близнецы

Сногсшибательных красавцев из Близнецов делает не столько внешность, сколько умение хорошо преподносить себя, рекламировать свои таланты и скрывать недостатки. Многие представительницы прекрасного пола искренне считают мужчин-Близнецов эталоном мужской красоты, причем они уверены, что дело не в идеально симметричных чертах лица и красиво сложенной фигуре, а во флюидах, которые Близнецы выпрыскивают в атмосферу. Благодаря этому дамы готовы хоть в постель, хоть под венец.

Разумеется, такое бессознательное очарование со временем меркнет, и женщина начинает понимать, что всего лишь пополнила коллекцию разбитых сердец.

Самый аристократичный — Рак

Мужчина-Рак может в один миг стать объектом желания миллионов женщин. Рожденные под этим созвездием отличаются сдержанностью и аристократичностью. Эти качества женщины считают куда более сексуальными, чем показная демонстрация накаченного тела.

Истинный Рак дорожит традициями и своей любимой женщиной. Он обходителен, внимателен, верен, при этом обладает тонкой душевной организацией. Чувствительность и эмоциональность помогают ему блестяще понимать женщин и добиваться их расположения всего лишь при помощи взгляда и губ.

Самый привлекательный — Лев

Гордый и величественный Лев чувствует себя по жизни королем и готов занимать только лидирующие позиции в жизни.