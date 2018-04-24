В США у многодетной семьи родился 14-й сын

Ребенок (рост 53 см, вес, 3,7 кг) родился в среду, 18 апреля, за пять дней до запланированной даты. Малышу пока не выбрали имя. По сложившейся традиции, родители не стали узнавать пол ребенка заранее, пишет Rus.tvnet.lv.

Отец 14 детей Джей Швандт ранее заявлял, что хотел бы дочку, однако отмечал, что не особо на это рассчитывает.

В свою очередь Катери Швандт призналась, что привыкла к большим семьям, поскольку у нее самой было 13 сестер и братьев.