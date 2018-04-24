вторник, 24 апреля 2018 г.
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Полезный завтрак: банановые сырники с овсянкой

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Сырники

ФОТО: Scanpix

Если вы любите сырники, попробуйте приготовить их по рецепту, который мы предлагаем ниже. Это просто, полезно и очень вкусно!

Ингредиенты: творог – 150 г, банан – 1 шт., яйцо – 1 шт., овсянка – 3 ст. л., мука – 1 ст. л., сахар – 1 ст. л., корица по вкусу, пишет Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

1. Банан размять вилкой. Добавить корицу, сахар, хорошенько перемешать.

2. Ввести в банановую смесь яйцо и снова перемешать, добавить творог, муку и овсянку. Перемешать и жарить сырники на растительном масле до образования румяной корочки

Выкладывать сырную массу удобнее всего столовой ложкой.

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