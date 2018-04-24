Шопоголизм: почему покупки не заполнят внутренней пустоты

Шопинг давно стал для многих чем-то большим, чем прогулка по магазинам. Психолог-публицист Елена Лосева рассказывает, почему чрезмерное увлечение покупками ширит дыру не только в кошельке, но и в душе. И предлагает перейти от бессмысленного шопоголизма к осознанной шопинг-терапии, если без магазинов грусть и скуку все же не устранить.
О потребностях продавцов и покупателей
Классик психологии Абрахам Маслоу, создавший пирамиду потребностей, утверждал, что человек живет «хлебом единым» ровно до того момента, как этого хлеба у него становится вдоволь. Именно в такой ситуации мы и оказались. Базовые потребности, вроде тех, чтобы быть защищенными от голода и холода, иметь крышу над головой и мягкую подушку — под ней, закрыты у каждого цивилизованного современника, пишет Lady.mail.ru.
Наше сознание сегодня в большей степени ориентировано на удовлетворение более высоких запросов — в любви, уважении, одобрении, раскрытии собственных способностей. И вот тут продвинутые маркетологи смогли убедить нас, что любовь и иже с нею мы можем купить в магазине посредством материальных вещей!
Кто понимает, что это не так? Да почти все. Кто отправляется «на шопинг» всякий раз, как жизнь перестает радовать? Кажется, тоже «почти все». Такой вот парадокс.
Ненужные покупки уменьшают радость жизни
Покупки ради покупок, конечно, дарят пьянящий момент радости. Среди прилавков кажется, что жизнь в твоих руках: «Захотела — и взяла!»
Благодарность за повышение продаж в глазах продавца добавляет значимости собственной персоне. Где-то в фантазиях зарождается удовлетворение от того, как оценят новую сумочку (туфли, да просто рассказ о безудержном шопинге) коллеги...
Но спустя пару дней наступает отрезвление. Ведь не купи ты эту сумку, ничего особенно бы и не изменилось. Раздражение, что теперь нужно куда-то сунуть «старую», а шкафы — битком. К этому букету присоединяется чувство вины за потраченные «зря» деньги.
Так и выходит, что покупка новых, даже очень хороших вещей заставляет винить себя и быть недовольной собой. Чем чаще — тем больше.
За что не любят шопоголиков
Некоторые, осознав это неудовлетворение, находят «выход»: вещи приобретаются как бы для других. Кофточку возьму снохе, штанишки — племянникам (у моих детей уже перебор), а эти серьги... подарю кому-нибудь!
Шопоголизм процветает под прикрытием благих намерений. И происходит смещение цели: человек делает покупки в силу собственной болезненной страсти, а рассчитывает на удовлетворение потребности в любви, уважении и понимании окружающих.
Отклик на такую «заботу» предсказуем. Одному подарки принимать неудобно, другому они просто не нужны, третьего вообще раздражают, так как вкусы шопоголика и одариваемого не совпадают. И человек страдает оттого что старается, тратится, а люди не ценят ничего: ни порыва, ни самой вещи. Отношения портятся.
Как заниматься шопингом, но не стать шопоголиком
Если хочется, чтобы шопинг доставлял удовольствие, а не мешал жить, нужно видеть разделительную полосу между шопоголизмом и шопинг-терапией. Последняя заключается в умении получать удовольствие от походов по торговым джунглям без приобретения ненужных вещей. Ведь по определению шопинг — это всего лишь прогулка по магазинам.
Правило 1: поход в магазин не требует вещественного оправдания
Зачем придумывать натужно, «что купить», если можно честно признаться себе, что в торговый центр хочется пойти просто, чтобы сменить обстановку. Разглядывать яркие витрины и других людей, как арт-объекты. Наматывать километры для сжигания калорий. А после наесть их же в кафе, так как сегодня не хочется готовить дома.
Эти вполне себе самодостаточные потребности, за которыми мы ходим в торгово-развлекательные центры.
Правило 2: и вообще никакого оправдания
Да, можно было пойти «просто на выставку». В кафе, парк или спортзал... Но если тебе по душе атмосфера торговых центров, это твой выбор. И ни один моралист не имеет права тебя в этом упрекнуть.
Ведь именно во избежание упреков в «бессмысленном» посещении магазина от подобных людей мы выдумываем «поводы», а после волочим домой малонужную сковородку или туалетную бумагу «про запас».
Правило 3: список покупок — это необходимость
Если что-то купить нужно реально (а так чаще всего и бывает), составляй список. Пусть он будет состоять из одного или двух пунктов. Даже если это — «хлеб» и «молоко» пиши и держи под рукой!
Поможет не забыть главного — это раз. Сверить перечень настоящих потребностей с тем, что набралось в тележку, и посмеяться (а значит, выложить часть найденных на полках «любви», «отражения статуса», «одобрения общественности») — два. И три: такой фокус не только сохранит деньги, но и повысит уровень уважения к себе, как человеку контролирующему ситуацию.
Правило 4: совершенствуйся!
Идем на шопинг не за расплывчатым «удовольствием», а играть в интеллектуальные игры с маркетологами: охотиться за самыми крутыми скидками, но только на то, что необходимо.
Находить самый качественный товар по минимальной цене. Или разгадывать тайны расположения товаров на полках: что подсунули под нос, а что убрали подальше? Анализ, синтез, структурирование информации. Повышаем свой покупательский профессионализм!
Правило 5: развивай эрудицию
Что за странный материал «лиоцелл»? Кто придумал пульверизатор? Что за новая марка одежды «XXX»? Каковы ноты шлейфа у духов «YYY» ?
Загрузиться на шопинге не только нужными покупками, но и «свежими» вопросами, чтобы расширить кругозор — это круто! И никакой подмены потребностей — жажду новой информации думающий человек испытывает всегда. Пусть шопинг не только пополняет шкаф, но и развивает эрудицию.