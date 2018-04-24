Шопоголизм: почему покупки не заполнят внутренней пустоты

О потребностях продавцов и покупателей

Классик психологии Абрахам Маслоу, создавший пирамиду потребностей, утверждал, что человек живет «хлебом единым» ровно до того момента, как этого хлеба у него становится вдоволь. Именно в такой ситуации мы и оказались. Базовые потребности, вроде тех, чтобы быть защищенными от голода и холода, иметь крышу над головой и мягкую подушку — под ней, закрыты у каждого цивилизованного современника, пишет Lady.mail.ru.

Наше сознание сегодня в большей степени ориентировано на удовлетворение более высоких запросов — в любви, уважении, одобрении, раскрытии собственных способностей. И вот тут продвинутые маркетологи смогли убедить нас, что любовь и иже с нею мы можем купить в магазине посредством материальных вещей!

Кто понимает, что это не так? Да почти все. Кто отправляется «на шопинг» всякий раз, как жизнь перестает радовать? Кажется, тоже «почти все». Такой вот парадокс.

Ненужные покупки уменьшают радость жизни

Покупки ради покупок, конечно, дарят пьянящий момент радости. Среди прилавков кажется, что жизнь в твоих руках: «Захотела — и взяла!»

Благодарность за повышение продаж в глазах продавца добавляет значимости собственной персоне. Где-то в фантазиях зарождается удовлетворение от того, как оценят новую сумочку (туфли, да просто рассказ о безудержном шопинге) коллеги...

Но спустя пару дней наступает отрезвление. Ведь не купи ты эту сумку, ничего особенно бы и не изменилось. Раздражение, что теперь нужно куда-то сунуть «старую», а шкафы — битком. К этому букету присоединяется чувство вины за потраченные «зря» деньги.

Так и выходит, что покупка новых, даже очень хороших вещей заставляет винить себя и быть недовольной собой. Чем чаще — тем больше.

За что не любят шопоголиков

Некоторые, осознав это неудовлетворение, находят «выход»: вещи приобретаются как бы для других. Кофточку возьму снохе, штанишки — племянникам (у моих детей уже перебор), а эти серьги... подарю кому-нибудь!

Шопоголизм процветает под прикрытием благих намерений. И происходит смещение цели: человек делает покупки в силу собственной болезненной страсти, а рассчитывает на удовлетворение потребности в любви, уважении и понимании окружающих.

Отклик на такую «заботу» предсказуем. Одному подарки принимать неудобно, другому они просто не нужны, третьего вообще раздражают, так как вкусы шопоголика и одариваемого не совпадают. И человек страдает оттого что старается, тратится, а люди не ценят ничего: ни порыва, ни самой вещи. Отношения портятся.

Как заниматься шопингом, но не стать шопоголиком