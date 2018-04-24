вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Британцы делают ставки на имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Британцы делают ставки на имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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ФОТО: SWNS.com Paul Davey / SWNS.com

Также они пытаются угадать, кто станет крестной новорожденного мальчика.

Фаворитом называется имя Артур, на которое принимается ставка 6 к 4. Далее следуют Джеймс, Альберт, Филипп, Томас и Александр. Самым непопулярным вариантом называется Уильям, сообщает Deti.mail.ru со ссылкой на RT.

Ставки британцы делают и на то, кто станет крестным новорожденного. Среди всех кандидатур лидирует няня принцев Уильяма и Гарри Тигги Петтифер. Также в списке находятся Пиппа Миддлтон, Меган Маркл, а также Элтон Джон, Дэвид Бекхэм и даже Дональд Трамп. Впрочем, на последнего ставка существует с коэффициентом 1000 к 1.

Напомним, Миддлтон родила их третьего с принцем Уильямом ребенка 23 апреля в 11.01 по местному времени (13.01 по Москве). Вес новорожденного составил 3,8 килограмма. Герцог Кембриджский сопровождал супругу в больницу и присутствовал на родах.

О беременности Кейт стало известно осенью 2017 года. Всю беременность герцогиня вела активный образ жизни и посещала различные мероприятия. У Кейт и принца Уильяма есть также двое детей: 4-летний Джордж и 2-летняя Шарлотта.

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