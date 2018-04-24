Британцы делают ставки на имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Фаворитом называется имя Артур, на которое принимается ставка 6 к 4. Далее следуют Джеймс, Альберт, Филипп, Томас и Александр. Самым непопулярным вариантом называется Уильям, сообщает Deti.mail.ru со ссылкой на RT.

Ставки британцы делают и на то, кто станет крестным новорожденного. Среди всех кандидатур лидирует няня принцев Уильяма и Гарри Тигги Петтифер. Также в списке находятся Пиппа Миддлтон, Меган Маркл, а также Элтон Джон, Дэвид Бекхэм и даже Дональд Трамп. Впрочем, на последнего ставка существует с коэффициентом 1000 к 1.

Напомним, Миддлтон родила их третьего с принцем Уильямом ребенка 23 апреля в 11.01 по местному времени (13.01 по Москве). Вес новорожденного составил 3,8 килограмма. Герцог Кембриджский сопровождал супругу в больницу и присутствовал на родах.