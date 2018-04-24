Легкие роды: девять советов врача, чтобы родить легко

Наверное, каждую будущую мать волнует вопрос, как родить легко, чтобы и женщине, и малышу было комфортно и не больно, чтобы день рождения ребенка запомнился как самый счастливый день в жизни. Ко дню родов нужно готовиться заранее, именно это станет залогом легких родов, пишет Lady.tochka.net.

Девять советов для легких родов

Запишись на групповые занятия по подготовке к родам, желательно с профессиональным психологом. На этих занятиях ты получишь полезные советы, узнаешь о том, что такое женские роды, процесс схваток, потуг. Сможешь приобрести навыки правильного дыхания в родах, получишь советы по питанию в период беременности и грудного вскармливания, на практике ознакомишься с комплексом физических упражнений для беременных.

Перед тем как рожать, займись аквааэробикой. Это очень полезные занятия не только для мамы, но и для малыша. Они позволяют укрепить все мышцы и подтянуть кожу, что в свою очередь позволит предотвратить появление растяжек.

Ежедневно делай физические упражнения, укрепляющие мышцы тазового дна. Можно по утрам делать легкую зарядку или планировать утреннюю пробежку.

Побольше гуляй на свежем воздухе, наслаждайся природой, ее звуками. Если есть возможность, выезжай за город. Даже самый неприметный маленький лесочек за городом лучше любого большого и ухоженного парка в городе.

Разговаривай со своим малышом, учись чувствовать и понимать его. Связь с малышом, созданная на протяжении беременности, поможет тебе сделать роды более спокойными и легкими.

Перед тем как рожать, определи заранее место, где появится твой малыш на свет. Обязательно познакомься с доктором, который будет принимать роды. Между тобой и доктором должно появиться взаимное доверие, согласуйте с доктором действия, озвучьте свои пожелания.

Заручись поддержкой на родах близкого человека. Присутствие на родах мужа или мамы обеспечит тебе поддержку, ты будешь чувствовать себя намного спокойнее и увереннее, ведь в самый ответственный момент родная рука любимого человека будет сжимать твою руку. Поговори со своим доктором о возможности присутствия близкого человека во время родов.

Одним из способов облегчения родов может быть эпидуральная анестезия. Это достаточно безопасная и эффективная процедура обезболивания, но только тебе решать, применять ее в родах или нет.