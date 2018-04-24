Шашлык в духовке: рецепт мяса в рукаве

Такое мясо получается нежным, сочным, слегка подрумяненным и очень вкусным. Кроме того, шашлык в духовке наверняка понравится тем хозяйкам, у которых просто нет возможности возиться с дровами и углями, а вкусно угостить семью хочется, пишет Lady.tochka.net.

Вкусный шашлык в духовке – ингредиенты:

1 кг свинины,

1 кг лука,

4-5 ст. ложек 9%-го уксуса,

щепотка сахара,

кориандр молотый по вкусу,

паприка молотая по вкусу,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Рецепт шашлыка из свинины в духовке – приготовление:

Лучше выбрать свиной ошеек с прожилками жира, тогда шашлык в духовке и на мангале получится более нежным, сочным и вкусным. Перед тем как замариновать шашлык, мясо порежь кусочками, накрой пищевой пленкой и хорошенько отбей. Затем сними пленку, посоли, поперчи, добавь специи и перемешай.

Часть лука порежь небольшими кусочками, добавь в мясо, с силой разомни с мясом и оставь мариноваться примерно на 2 часа. Чтобы ускорить процесс маринования, можно лук пропустить через мясорубку, отжать через марлю луковый сок и залить таким маринадом для шашлыка мясо.

За час до приготовления шашлыка в духовке оставшийся лук порежь кольцами, залей кипятком, добавь сахар, соль, уксус и оставь мариноваться.

В рукав для выпекания выложи маринованный лук и равномерно распредели его по всей плоскости. Сверху на лук выложи мясо. Свяжи концы рукава и сверху сделай несколько проколов.

Выложи рукав с мясом на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправляй в разогретую до 250°С духовку. Чтобы вкус был "с дымком", можно положить в рукав кусочек угля для гриля.

Шашлык в духовке должен готовиться примерно 1-1,5 часа. Когда мясо слегка подрумянится, можно его доставать. Выложи мясо с луком на блюдо и подавай с овощами и любимым соусом.