Открытие: некоторые продукты запускают аномальный рост жира

Датские специалисты провели эксперимент, воздействовав компонентами насыщенных жирных кислот на здоровые жировые клетки-прекурсоры. Данный тип жировых клеток отличается незрелостью, то есть это еще не активно функционирующие клетки, а совсем юные, которым предстоит стать более развитыми, пишет Medikforum.ru.

Жирные кислоты, использованные учеными для опытов, содержатся в больших количествах в жирных молочных продуктах, жирном мясе, фастфуде, а также присутствуют в пальмовом масле. Исследователи обнаружили: под влиянием веществ из таких кислот клетки-прекурсоры резко меняются и принимают форму клеток, составляющих жировую ткань в организме людей, страдающих от диабета и ожирения. Подобная трансформация происходила всего за 24 часа.

Полученные учеными данные еще предстоит систематизировать и проанализировать. Но то, что они наблюдали, по словам сами медиков, может служить наглядным свидетельством того, как сильно определенная пища способна влиять на процессы жироотложения в теле и способствовать развитию нездоровых, аномальных форм ожирения из-за клеточных нарушений.