Дефицит цинка грозит женщинам бесплодием

Желающим зачать ребенка женщинам нужно хотя бы за три месяца до первой попытки проверить уровень цинка в организме. Исследование показало, что дефицит этого минерала затрудняет процесс зачатия, вызывая определенные проблемы с фертильностью. Бесплодие становится всё более распространенным в развитых странах мира, включая и Россию. Более 10% пар в России сталкиваются с трудностями при зачатии. Увеличивается количество доказательств того, что прием пищевых добавок с цинком может быть одним из способов решения проблемы бесплодия, поскольку этот минерал играет важную роль в деле регулирования репродуктивной системы, пишет Medikforum.ru.

Ученые из Университета Пенсильвании наблюдали, каким образом низкий уровень цинка влияет на редко привлекающие внимание науки самые первые стадии развития яйцеклетки. Наблюдения показали, что вредное воздействие дефицита цинка начинается на несколько месяцев раньше того срока, который изначально определялся. Исследователи подчеркивают, что научное сообщество не уделяет достаточно внимания тому, каким образом микронутриенты в яичниках влияют на развитие, жизнеспособность и качество клеток яйцеклеток. При этом цинк относится к числу самых важных подобных микронутриентов, а более 80% американских женщин страдают от дефицита цинка.