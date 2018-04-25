В чем секрет? Эксперт комментирует, как Кейт Миддлтон смогла уйти домой сразу после родов

36-летняя Кейт Миддлтон и 35-летний принц Уильям стали родителями в третий раз. В лондонской клинике Святой Марии на свет появился мальчик весом 3 килограмма 800 граммов. Спустя всего семь часов после родов супруги вышли на крыльцо госпиталя вместе с новорожденным. Большинство пользовательниц Сети недоумевают, в чем секрет многодетной матери, ведь обычно женскому организму требуется время на восстановление. Улыбающаяся герцогиня, позировавшая фотографам, не выглядела уставшей и изможденной. У многих создалось впечатление, будто она забежала на минуточку в клинику, родила между делом и тут же отправилась дальше, пишет Woman.ru.

Британские таблоиды утверждают, что Миддлтон прибегла к так называемым гипнородам. Данная техника, способная уменьшить болевые ощущения, сейчас очень популярна среди знаменитостей. Говорят, что этим уникальным методом подготовки будущих матерей, избавляющим от страхов и негативных мыслей, пользовалась Анджелина Джоли. Но даже если поверить в то, что Кейт вообще не ощущала боли, и принять во внимание тот факт, что это не первые роды, а третьи, вопрос о том, не поторопились ли доктора, оставался открытым.

Мы обратились к врачу — акушеру-гинекологу и спросили, допустима ли вообще такая ранняя выписка. И вообще, не опасно ли роженицам так быстро подниматься с постели.

Акушер Елена Бунтова рассказала нам, что если роды проходили без осложнений, то женщине разрешается вставать уже через два часа. «Большую роль в процессе восстановления организма играет движение, поэтому после естественных родов без осложнений матери не только можно, но и рекомендовано вставать уже через несколько часов после родоразрешения», — заявила эксперт.

Следовательно, сильно волноваться за Миддлтон, которая отправилась во дворец на машине, не стоит. Вспомним о том, что рядом с Кейт были не только 20 докторов, но и ее личный стилист, отвечавший за ее внешний вид, — и все встанет на свои места. Доктор также подчеркнула, что только специалист может принимать решение о том, когда роженица может покинуть клинику.

«Длительность нахождения пациентки в родильном доме определяет лечащий врач. Это зависит от многих причин (общего состояния женщины, сопутствующих патологий, течения послеродового периода и состояния родовых путей)», — прокомментировала Бунтова.