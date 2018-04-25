Ученые назвали семь продуктов, от которых стоит отказаться во время менструации

Зачастую менструация у женщин сопровождается спазмами, вздутием живота, сменами настроения, нервозностью. Составленный учеными перечень продуктов для МедикФорума, которые «не нравятся» месячным, представлен ниже.

1. Рафинированная пища и полуфабрикаты. Вместо этого следует потреблять сложные углеводы, содержащиеся в свежих овощах и фруктах, цельных злаках. К «запрещенным» продуктам во время менструации эксперты отнесли макароны, белый хлеб, выпечку, кондитерскую продукцию, обработанные крупы.

2. Жаренная и жирная пищи. Она может спровоцировать или усугубить воспалительные процессы в организме, особенно уязвимом в период менструации.

3. Соленая пища. Избыток соли смещает водный баланс, что приводит к отечности, повышению давления и ко вздутию живота.

4. Сладости. Они могут отрицательно сказаться на настроении и вызвать дополнительный стресс во время месячных, а также стать причиной задержки в организме жидкости. Аналогами сахара станут мед и сладкие фрукты.

5. Алкоголь. Он усилит боль во время менструации и сделает цикл более длинным.

6. Жирное красное мясо. Оно содержит много насыщенных жиров и может вызвать воспаление в организме. Вместо этого мяса лучше перейти на рыбу, такую как тунец либо лосось.