Ученые назвали семь продуктов, от которых стоит отказаться во время менструации

Ученые определил семь продуктов, способных усугубить болевые ощущения во время менструации. Для того чтобы облегчить жизнь в этот период, специалисты рекомендуют ненадолго исключить их из своего меню, добавив туда побольше темно-зеленых листовых овощей, цитрусовых, яиц, цельных злаков, куриного мяса, миндаля.
Зачастую менструация у женщин сопровождается спазмами, вздутием живота, сменами настроения, нервозностью. Составленный учеными перечень продуктов для МедикФорума, которые «не нравятся» месячным, представлен ниже.
1. Рафинированная пища и полуфабрикаты. Вместо этого следует потреблять сложные углеводы, содержащиеся в свежих овощах и фруктах, цельных злаках. К «запрещенным» продуктам во время менструации эксперты отнесли макароны, белый хлеб, выпечку, кондитерскую продукцию, обработанные крупы.
2. Жаренная и жирная пищи. Она может спровоцировать или усугубить воспалительные процессы в организме, особенно уязвимом в период менструации.
3. Соленая пища. Избыток соли смещает водный баланс, что приводит к отечности, повышению давления и ко вздутию живота.
4. Сладости. Они могут отрицательно сказаться на настроении и вызвать дополнительный стресс во время месячных, а также стать причиной задержки в организме жидкости. Аналогами сахара станут мед и сладкие фрукты.
5. Алкоголь. Он усилит боль во время менструации и сделает цикл более длинным.
6. Жирное красное мясо. Оно содержит много насыщенных жиров и может вызвать воспаление в организме. Вместо этого мяса лучше перейти на рыбу, такую как тунец либо лосось.
7. Кофеин. В данном случае все сугубо индивидуально: прислушавшись к своему организму, можно понять, как он реагирует на потребление кофе во время месячных.